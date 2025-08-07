Puzzle Swap (PUZZLE) Nedir?

Puzzle Swap is a DEX on Waves that aggregates all the offers from various trading platforms: Puzzle Swap, Swop.fi, and Waves.Exchange liquidity pools. Puzzle Swap also includes staking, and NFT trading.

Puzzle Swap (PUZZLE) Kaynağı Resmi Websitesi

Puzzle Swap (PUZZLE) Token Ekonomisi

Puzzle Swap (PUZZLE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PUZZLE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!