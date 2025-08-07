PUZZLE Hakkında Daha Fazla Bilgi

PUZZLE Fiyat Bilgileri

PUZZLE Resmi Websitesi

PUZZLE Token Ekonomisi

PUZZLE Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Puzzle Swap Logosu

Puzzle Swap Fiyatı (PUZZLE)

Listelenmedi

Puzzle Swap (PUZZLE) Canlı Fiyat Grafiği

$11,22
$11,22$11,22
+%2,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Puzzle Swap (PUZZLE) Fiyatı

Puzzle Swap (PUZZLE), şu anda 11,22 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. PUZZLE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Puzzle Swap Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,06
Puzzle Swap 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki PUZZLE / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, PUZZLE fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Puzzle Swap (PUZZLE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Puzzle Swap / USD fiyat değişimi, $ +0,226911.
Son 30 gün içerisinde, Puzzle Swap / USD fiyat değişimi, $ +1,2535477680.
Son 60 gün içerisinde, Puzzle Swap / USD fiyat değişimi, $ -1,5360157560.
Son 90 gün içerisinde, Puzzle Swap / USD fiyat değişimi, $ -1,778928412592582.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,226911+%2,06
30 Gün$ +1,2535477680+%11,17
60 Gün$ -1,5360157560-%13,68
90 Gün$ -1,778928412592582-%13,68

Puzzle Swap (PUZZLE) Fiyat Analizi

En güncel Puzzle Swap fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 10,89
$ 10,89$ 10,89

$ 11,56
$ 11,56$ 11,56

$ 27,45
$ 27,45$ 27,45

-%0,81

+%2,06

-%1,24

Puzzle Swap (PUZZLE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

Puzzle Swap (PUZZLE) Nedir?

Puzzle Swap is a DEX on Waves that aggregates all the offers from various trading platforms: Puzzle Swap, Swop.fi, and Waves.Exchange liquidity pools. Puzzle Swap also includes staking, and NFT trading.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Puzzle Swap (PUZZLE) Kaynağı

Resmi Websitesi

Puzzle Swap (PUZZLE) Token Ekonomisi

Puzzle Swap (PUZZLE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PUZZLE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Puzzle Swap (PUZZLE) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

PUZZLE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PUZZLE / VND
295.254,3
1 PUZZLE / AUD
A$17,1666
1 PUZZLE / GBP
8,3028
1 PUZZLE / EUR
9,537
1 PUZZLE / USD
$11,22
1 PUZZLE / MYR
RM47,3484
1 PUZZLE / TRY
456,2052
1 PUZZLE / JPY
¥1.649,34
1 PUZZLE / ARS
ARS$14.939,991
1 PUZZLE / RUB
897,6
1 PUZZLE / INR
984,1062
1 PUZZLE / IDR
Rp183.934,3968
1 PUZZLE / KRW
15.540,1488
1 PUZZLE / PHP
643,1304
1 PUZZLE / EGP
￡E.543,4968
1 PUZZLE / BRL
R$61,149
1 PUZZLE / CAD
C$15,3714
1 PUZZLE / BDT
1.360,0884
1 PUZZLE / NGN
17.103,6558
1 PUZZLE / UAH
464,9568
1 PUZZLE / VES
Bs1.436,16
1 PUZZLE / CLP
$10.883,4
1 PUZZLE / PKR
Rs3.173,016
1 PUZZLE / KZT
6.006,4026
1 PUZZLE / THB
฿362,6304
1 PUZZLE / TWD
NT$334,5804
1 PUZZLE / AED
د.إ41,1774
1 PUZZLE / CHF
Fr8,976
1 PUZZLE / HKD
HK$87,9648
1 PUZZLE / MAD
.د.م101,3166
1 PUZZLE / MXN
$208,692
1 PUZZLE / PLN
41,0652
1 PUZZLE / RON
лв48,807
1 PUZZLE / SEK
kr107,8242
1 PUZZLE / BGN
лв18,7374
1 PUZZLE / HUF
Ft3.830,6202
1 PUZZLE / CZK
236,4054
1 PUZZLE / KWD
د.ك3,4221
1 PUZZLE / ILS
38,3724