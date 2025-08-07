Qawalla Fiyatı (QWLA)
Qawalla (QWLA), şu anda 0,366121 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. QWLA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki QWLA / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, QWLA fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Qawalla / USD fiyat değişimi, $ +0,00791079.
Son 30 gün içerisinde, Qawalla / USD fiyat değişimi, $ +0,1638577464.
Son 60 gün içerisinde, Qawalla / USD fiyat değişimi, $ +0,1669443661.
Son 90 gün içerisinde, Qawalla / USD fiyat değişimi, $ +0,16492413024519237.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00791079
|+%2,21
|30 Gün
|$ +0,1638577464
|+%44,76
|60 Gün
|$ +0,1669443661
|+%45,60
|90 Gün
|$ +0,16492413024519237
|+%81,97
En güncel Qawalla fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,02
+%2,21
-%5,22
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Launched in May 2021, by the team located all around the world, Qawalla is a decentralized finance platform providing Governance Smart Contracts and transparent Explorer tools for the next generation of Exchange Traded Funds. Qawalla uses the power of smart contracts and the transparency of the blockchain to provide a unique set of tools that benefit Traditional market ETFs migrating to decentralized markets. **Exchange Traded Fund Token** (ETFT) will offer lower operating costs than traditional open-end Funds, flexible control, greater transparency, and better cost efficiency in wallets / accounts. Traditional market mutual funds have offered many advantages over building a portfolio one security at a time. QWLA sees the same potential benefits in Blockchain, Crypto, and Decentralized markets. ETFs are a traditional market feature that allows all the same benefits of an ETFT but centralized. **Exchange traded fund token:** * Traditional ETF benefits * No market hours * Can be moved from exchange to exchange freely * Can be sent from wallet to wallet freely * Full fund trading transparency on the block explorer * Can be held in Cold storage or on the Blockchain network * Generally have functionality upon the network they are built
Qawalla (QWLA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar.
