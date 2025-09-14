QI Hakkında Daha Fazla Bilgi

QiSwap Logosu

QiSwap Fiyatı (QI)

Listelenmedi

1 QI / USD Canlı Fiyatı:

+%15,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
USD
QiSwap (QI) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-14 10:32:08 (UTC+8)

QiSwap (QI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
24 sa Düşük
24 sa Yüksek

+%2,63

+%15,47

+%101,30

+%101,30

QiSwap (QI) canlı fiyatı $0,00207901. QI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00180047 ve en yüksek $ 0,00298387 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. QI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 2,1, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, QI son bir saatte +%2,63 değişim gösterdi, 24 saatte +%15,47 ve son 7 günde +%101,30 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

QiSwap (QI) Piyasa Bilgileri

Şu anki QiSwap piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki QI arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,08M.

QiSwap (QI) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, QiSwap / USD fiyat değişimi, $ +0,00027853.
Son 30 gün içerisinde, QiSwap / USD fiyat değişimi, $ +0,0011107483.
Son 60 gün içerisinde, QiSwap / USD fiyat değişimi, $ +0,0001735547.
Son 90 gün içerisinde, QiSwap / USD fiyat değişimi, $ +0,0004246141474290574.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00027853+%15,47
30 Gün$ +0,0011107483+%53,43
60 Gün$ +0,0001735547+%8,35
90 Gün$ +0,0004246141474290574+%25,67

QiSwap (QI) Nedir?

Qi token is the governance token for the QiSwap platform. QiSwap is a DEX running on the QTUM blockchain and QI will play a major part in the project, ranging from LP fees to several other benefits for platform users and token holders

QiSwap (QI) Kaynağı

Resmi Websitesi

QiSwap Fiyat Tahmini (USD)

QiSwap (QI) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? QiSwap (QI) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak QiSwap için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

QiSwap fiyat tahminini hemen kontrol edin!

QI Varlığından Yerel Para Birimlerine

QiSwap (QI) Token Ekonomisi

QiSwap (QI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. QI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: QiSwap (QI) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü QiSwap (QI) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı QI fiyatı, 0,00207901 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
QI / USD güncel fiyatı nedir?
QI / USD güncel fiyatı $ 0,00207901. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
QiSwap varlığının piyasa değeri nedir?
QI piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki QI arzı nedir?
Dolaşımdaki QI arzı, 0,00 USD.
QI için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
QI, ATH fiyatı olan 2,1 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük QI fiyatı (ATL) nedir?
QI, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
QI işlem hacmi nedir?
QI için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
QI bu yıl daha da yükselir mi?
QI piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için QI fiyat tahminine göz atın.
