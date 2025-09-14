QiSwap (QI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00180047 $ 0,00180047 $ 0,00180047 24 sa Düşük $ 0,00298387 $ 0,00298387 $ 0,00298387 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00180047$ 0,00180047 $ 0,00180047 24 sa Yüksek $ 0,00298387$ 0,00298387 $ 0,00298387 Tüm Zamanların En Yükseği $ 2,1$ 2,1 $ 2,1 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%2,63 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%15,47 Fiyat Değişimi (7 G) +%101,30 Fiyat Değişimi (7 G) +%101,30

QiSwap (QI) canlı fiyatı $0,00207901. QI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00180047 ve en yüksek $ 0,00298387 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. QI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 2,1, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, QI son bir saatte +%2,63 değişim gösterdi, 24 saatte +%15,47 ve son 7 günde +%101,30 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

QiSwap (QI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,08M$ 2,08M $ 2,08M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki QiSwap piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki QI arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,08M.