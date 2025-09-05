Qoomer (QOOMER) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,01466618 $ 0,01466618 $ 0,01466618 24 sa Düşük $ 0,140077 $ 0,140077 $ 0,140077 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,01466618$ 0,01466618 $ 0,01466618 24 sa Yüksek $ 0,140077$ 0,140077 $ 0,140077 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,149035$ 0,149035 $ 0,149035 En Düşük Fiyat $ 0,01466618$ 0,01466618 $ 0,01466618 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%9,44 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%81,45 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Qoomer (QOOMER) canlı fiyatı $0,01878173. QOOMER, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01466618 ve en yüksek $ 0,140077 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. QOOMER için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,149035, en düşük fiyatı ise $ 0,01466618 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, QOOMER son bir saatte -%9,44 değişim gösterdi, 24 saatte -%81,45 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Qoomer (QOOMER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 18,66M$ 18,66M $ 18,66M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 18,66M$ 18,66M $ 18,66M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Qoomer piyasa değeri $ 18,66M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki QOOMER arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 18,66M.