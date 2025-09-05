QOOMER Hakkında Daha Fazla Bilgi

Qoomer Logosu

Qoomer Fiyatı (QOOMER)

Listelenmedi

1 QOOMER / USD Canlı Fiyatı:

$0,01816771
$0,01816771$0,01816771
-%81,701D
USD
Qoomer (QOOMER) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-05 11:50:14 (UTC+8)

Qoomer (QOOMER) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,01466618
$ 0,01466618$ 0,01466618
24 sa Düşük
$ 0,140077
$ 0,140077$ 0,140077
24 sa Yüksek

$ 0,01466618
$ 0,01466618$ 0,01466618

$ 0,140077
$ 0,140077$ 0,140077

$ 0,149035
$ 0,149035$ 0,149035

$ 0,01466618
$ 0,01466618$ 0,01466618

-%9,44

-%81,45

--

--

Qoomer (QOOMER) canlı fiyatı $0,01878173. QOOMER, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01466618 ve en yüksek $ 0,140077 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. QOOMER için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,149035, en düşük fiyatı ise $ 0,01466618 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, QOOMER son bir saatte -%9,44 değişim gösterdi, 24 saatte -%81,45 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Qoomer (QOOMER) Piyasa Bilgileri

$ 18,66M
$ 18,66M$ 18,66M

--
----

$ 18,66M
$ 18,66M$ 18,66M

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Qoomer piyasa değeri $ 18,66M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki QOOMER arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 18,66M.

Qoomer (QOOMER) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Qoomer / USD fiyat değişimi, $ -0,08249459998117802.
Son 30 gün içerisinde, Qoomer / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Qoomer / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Qoomer / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,08249459998117802-%81,45
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Qoomer (QOOMER) Nedir?

Where delusion meets decentralization What is a Qoomer? Qoomer is not just a guy. He’s the bagholder who believed. He’s the degen who leveraged his rent. He’s the chainmaxi who fell in love with his portfolio. He’s down 98% and still tweeting "WAGMI". He didn’t buy the top. the market betrayed him. Qoomer is the final form of hopium addiction. Qoomer token? Yes. $QOOMER 1 Billion Community We’re not early. We’re delusional. We won’t make it. but at least we’re not normies. Join the echo chamber on telegram and post your -90% screenshots. Roadmap Q1: cope Q2: double down Q3: mint regret Q4: spiritual awakening or tax fraud Disclaimer Qoomer is not financial advice. Nothing here is. This website is a mirror. if you feel seen, you might already be one of us.

Qoomer (QOOMER) Kaynağı

Resmi Websitesi

Qoomer Fiyat Tahmini (USD)

Qoomer (QOOMER) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Qoomer (QOOMER) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Qoomer için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Qoomer fiyat tahminini hemen kontrol edin!

QOOMER Varlığından Yerel Para Birimlerine

Qoomer (QOOMER) Token Ekonomisi

Qoomer (QOOMER) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. QOOMER tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Qoomer (QOOMER) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Qoomer (QOOMER) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı QOOMER fiyatı, 0,01878173 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
QOOMER / USD güncel fiyatı nedir?
QOOMER / USD güncel fiyatı $ 0,01878173. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Qoomer varlığının piyasa değeri nedir?
QOOMER piyasa değeri $ 18,66M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki QOOMER arzı nedir?
Dolaşımdaki QOOMER arzı, 1,00B USD.
QOOMER için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
QOOMER, ATH fiyatı olan 0,149035 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük QOOMER fiyatı (ATL) nedir?
QOOMER, ATL fiyatı olan 0,01466618 USD değerine düştü.
QOOMER işlem hacmi nedir?
QOOMER için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
QOOMER bu yıl daha da yükselir mi?
QOOMER piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için QOOMER fiyat tahminine göz atın.
