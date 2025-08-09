QRINGE (QRINGE) Nedir?

$QRINGE is a memecoin built around the globally recognized word 'cringe,' aiming to turn awkwardness into entertainment. The project embraces internet culture, humor, and virality by sharing cringey content daily to create community engagement and laughs. Backed by a team of 20 investors, 50% of the total supply is locked on Streamflow to ensure transparency and responsible supply control. $QRINGE is not just a coin, it’s a movement to embrace the cringe, laugh together, and become a blue-chip meme project in the long run Proof of lock: https://t.co/jDlI4cyE40

QRINGE (QRINGE) Kaynağı Resmi Websitesi

QRINGE (QRINGE) Token Ekonomisi

QRINGE (QRINGE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. QRINGE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!