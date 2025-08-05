Quartz (QTZ) Nedir?

Quartz is a new user-friendly platform to test extreme innovation in NFTs and build for the next generation. Quartz will give you the tools, features, and easy access to jumpstart wildest, most experimental NFT projects. Built on Substrate, Quartz gives you the most versatile options for discovery and democratization of the NFT ecosystem and marketplaces, with very low barriers for entry.

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Quartz (QTZ) Token Ekonomisi

Quartz (QTZ) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. QTZ tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!