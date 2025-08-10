Quick Sync Fiyatı (QS)
Quick Sync (QS), şu anda 0,02117199 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. QS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
Gün içerisinde, Quick Sync / USD fiyat değişimi, $ +0,00301731.
Son 30 gün içerisinde, Quick Sync / USD fiyat değişimi, $ +3,9543503570.
Son 60 gün içerisinde, Quick Sync / USD fiyat değişimi, $ +0,0279252810.
Son 90 gün içerisinde, Quick Sync / USD fiyat değişimi, $ +0,008245610314624185.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00301731
|+%16,62
|30 Gün
|$ +3,9543503570
|+%18.677,27
|60 Gün
|$ +0,0279252810
|+%131,90
|90 Gün
|$ +0,008245610314624185
|+%63,79
En güncel Quick Sync fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,30
+%16,62
+%53,63
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Quick Sync offers a privacy-first, decentralized space to share, build, and monetize, without middlemen, centralized servers, or surveillance. With proprietary decentralized infrastructure, Zero-Knowledge encryption, and Web3 APIs, Quick Sync puts power back where it belongs: To people. QS Ecosystem consists of 3 main products: - QS Share: Share files & collaborate privately. No middlemen, no surveillance. - QS Build: Create your OWN privacy-first apps. No-code? No problem. - QS Marketplace: Monetize your creativity on your terms.
Quick Sync (QS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. QS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
