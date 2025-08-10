QGOLD Hakkında Daha Fazla Bilgi

Quorium Fiyatı (QGOLD)

Listelenmedi

Quorium (QGOLD) Canlı Fiyat Grafiği

$3.397,89
$3.397,89
%0,001D
mexc
USD

Bugünkü Quorium (QGOLD) Fiyatı

Quorium (QGOLD), şu anda 3.397,89 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. QGOLD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Quorium Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,01
Quorium 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki QGOLD / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, QGOLD fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Quorium (QGOLD) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Quorium / USD fiyat değişimi, $ +0,507849.
Son 30 gün içerisinde, Quorium / USD fiyat değişimi, $ +62,8222290540.
Son 60 gün içerisinde, Quorium / USD fiyat değişimi, $ +63,0349369680.
Son 90 gün içerisinde, Quorium / USD fiyat değişimi, $ +110,487422075662.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,507849+%0,01
30 Gün$ +62,8222290540+%1,85
60 Gün$ +63,0349369680+%1,86
90 Gün$ +110,487422075662+%3,36

Quorium (QGOLD) Fiyat Analizi

En güncel Quorium fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 3.397,38
$ 3.397,38

$ 3.398,93
$ 3.398,93

$ 14.721,58
$ 14.721,58

+%0,00

+%0,01

+%0,89

Quorium (QGOLD) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00

--
--

0,00
0,00

Quorium (QGOLD) Nedir?

Gold backed stablecoin pegged to troy ounce gold price

Quorium (QGOLD) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Quorium (QGOLD) Token Ekonomisi

Quorium (QGOLD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. QGOLD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Quorium (QGOLD) Hakkında Diğer Sorular

QGOLD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 QGOLD / VND
89.415.475,35
1 QGOLD / AUD
A$5.198,7717
1 QGOLD / GBP
2.514,4386
1 QGOLD / EUR
2.888,2065
1 QGOLD / USD
$3.397,89
1 QGOLD / MYR
RM14.407,0536
1 QGOLD / TRY
138.599,9331
1 QGOLD / JPY
¥499.489,83
1 QGOLD / ARS
ARS$4.500.505,305
1 QGOLD / RUB
270.913,7697
1 QGOLD / INR
298.062,9108
1 QGOLD / IDR
Rp54.804.669,7467
1 QGOLD / KRW
4.719.261,4632
1 QGOLD / PHP
192.830,2575
1 QGOLD / EGP
￡E.163.676,3613
1 QGOLD / BRL
R$18.450,5427
1 QGOLD / CAD
C$4.655,1093
1 QGOLD / BDT
412.299,9726
1 QGOLD / NGN
5.203.494,7671
1 QGOLD / UAH
140.366,8359
1 QGOLD / VES
Bs434.929,92
1 QGOLD / CLP
$3.292.555,41
1 QGOLD / PKR
Rs962.826,1104
1 QGOLD / KZT
1.833.705,3174
1 QGOLD / THB
฿108.970,3323
1 QGOLD / TWD
NT$101.596,911
1 QGOLD / AED
د.إ12.470,2563
1 QGOLD / CHF
Fr2.718,312
1 QGOLD / HKD
HK$26.639,4576
1 QGOLD / MAD
.د.م30.716,9256
1 QGOLD / MXN
$63.098,8173
1 QGOLD / PLN
12.368,3196
1 QGOLD / RON
лв14.780,8215
1 QGOLD / SEK
kr32.517,8073
1 QGOLD / BGN
лв5.674,4763
1 QGOLD / HUF
Ft1.152.972,0348
1 QGOLD / CZK
71.287,7322
1 QGOLD / KWD
د.ك1.029,56067
1 QGOLD / ILS
11.654,7627