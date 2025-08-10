Raccoon (ROON) Nedir?

Get ready to sneak your way on top of TON with RACCOON RACCOON is an entertaining meme project built on the TON blockchain. The RACCOON community is at the heart of the project and all decisions are made by The community decides, RACCOON is here to make memecoins great again. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, RACCOON is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let RACCOON show you the way. RACCOON seeks to encourage and bring new investors to the TON Blockchain. We also want to create a safe and secure trading space,

Raccoon (ROON) Kaynağı Resmi Websitesi

Raccoon (ROON) Token Ekonomisi

Raccoon (ROON) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ROON tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!