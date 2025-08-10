ATOZ Hakkında Daha Fazla Bilgi

Bugünkü Race Kingdom (ATOZ) Fiyatı

Race Kingdom (ATOZ), şu anda 0,03366897 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. ATOZ / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Race Kingdom Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,65
Race Kingdom 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki ATOZ / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ATOZ fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Race Kingdom (ATOZ) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Race Kingdom / USD fiyat değişimi, $ +0,00054707.
Son 30 gün içerisinde, Race Kingdom / USD fiyat değişimi, $ -0,0104018936.
Son 60 gün içerisinde, Race Kingdom / USD fiyat değişimi, $ -0,0091370985.
Son 90 gün içerisinde, Race Kingdom / USD fiyat değişimi, $ -0,00894620088788439.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00054707+%1,65
30 Gün$ -0,0104018936-%30,89
60 Gün$ -0,0091370985-%27,13
90 Gün$ -0,00894620088788439-%20,99

Race Kingdom (ATOZ) Fiyat Analizi

En güncel Race Kingdom fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,03109167
$ 0,03109167$ 0,03109167

$ 0,03415419
$ 0,03415419$ 0,03415419

$ 0,318234
$ 0,318234$ 0,318234

-%0,79

+%1,65

+%15,62

Race Kingdom (ATOZ) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

Race Kingdom (ATOZ) Nedir?

Race Kingdom is a Metaverse Web3 game with hyper immersive gameplay. Race Kingdom allows us to have a different identity, to have the friends we wish, to attend events, to buy goods and services instantly, just like in the real world, but in digital form. Within the Race Kingdom, the only way for players to survive is to buy, train, breed, and race multiple creatures. When their creatures succeed, the players earn the highly valuable ATOZ that powers the Race Kingdom. There will be 3800 in-Game NFTs will accelerate the development of the Metaverse by encouraging the growth of digital marketplaces. This model gives developers a global audience and consumers a unified experience.

Sorumluluk Reddi

