Race to a Billion (RACE) Nedir?

$RACE is the native token of Race to a Billion, a decentralized AI-powered virtual racing and prediction platform. It allows users to stake, trade, and participate in predictive markets based on simulated meme coin races. The project emphasizes transparency, decentralization, and security, utilizing smart contracts and regular audits. The total supply is 2.5 billion $RACE tokens, with allocations for staking rewards, ecosystem growth, and development. Currently in its presale phase, $RACE has gained early traction, with over 15 million tokens staked and high APY rewards.

Race to a Billion (RACE) Kaynağı Resmi Websitesi

Race to a Billion (RACE) Token Ekonomisi

