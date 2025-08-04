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Railgun Fiyatı (RAIL)

Listelenmedi

Railgun (RAIL) Canlı Fiyat Grafiği

$0,909776
$0,909776$0,909776
+%2,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Railgun (RAIL) Fiyatı

Railgun (RAIL), şu anda 0,909792 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 52,17M USD piyasa değerine sahiptir. RAIL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Railgun Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,66
Railgun 24 saatlik fiyat değişimi
57,50M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Railgun (RAIL) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Railgun / USD fiyat değişimi, $ +0,02358028.
Son 30 gün içerisinde, Railgun / USD fiyat değişimi, $ -0,0025347714.
Son 60 gün içerisinde, Railgun / USD fiyat değişimi, $ -0,1019160825.
Son 90 gün içerisinde, Railgun / USD fiyat değişimi, $ +0,1794429011125706.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,02358028+%2,66
30 Gün$ -0,0025347714-%0,27
60 Gün$ -0,1019160825-%11,20
90 Gün$ +0,1794429011125706+%24,57

Railgun (RAIL) Fiyat Analizi

En güncel Railgun fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,879727
$ 0,879727$ 0,879727

$ 0,91677
$ 0,91677$ 0,91677

$ 4,2
$ 4,2$ 4,2

-%0,02

+%2,66

-%10,84

Railgun (RAIL) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 52,17M
$ 52,17M$ 52,17M

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57,50M
57,50M 57,50M

Railgun (RAIL) Nedir?

RAILGUN secures privacy for DEX trading and lending. Built without any bridge or layer-2, RAILGUN is a smart contract system that gives zk-SNARK privacy to any transaction or smart contract interaction on Ethereum. Using Railgun means users can be untraceable when they trade, use leverage platforms, or add liquidity, with absolutely any dApp on ETH. It allows any user to build up a private balance and trade through it without withdrawing. It is fully on eth layer-1, so it does not trade off security by using layer 2 node system or cross-chain bridges. RAIL token is the governance token for the RAILGUN DAO, staking these brings special government and economic rights and privileges over the Railgun system. RAILGUN is designed for deployment on Ethereum, BSC, Polygon, and later others.

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Railgun (RAIL) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Railgun (RAIL) Token Ekonomisi

Railgun (RAIL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. RAIL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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RAIL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 RAIL / VND
23.941,17648
1 RAIL / AUD
A$1,40107968
1 RAIL / GBP
0,682344
1 RAIL / EUR
0,78242112
1 RAIL / USD
$0,909792
1 RAIL / MYR
RM3,84842016
1 RAIL / TRY
37,00124064
1 RAIL / JPY
¥133,739424
1 RAIL / ARS
ARS$1.241,183736
1 RAIL / RUB
72,59230368
1 RAIL / INR
79,7432688
1 RAIL / IDR
Rp14.914,62056448
1 RAIL / KRW
1.258,35151104
1 RAIL / PHP
52,14927744
1 RAIL / EGP
￡E.44,05212864
1 RAIL / BRL
R$5,04024768
1 RAIL / CAD
C$1,24641504
1 RAIL / BDT
110,79446976
1 RAIL / NGN
1.386,87782688
1 RAIL / UAH
37,95652224
1 RAIL / VES
Bs111,904416
1 RAIL / CLP
$880,678656
1 RAIL / PKR
Rs257,87144448
1 RAIL / KZT
491,2421904
1 RAIL / THB
฿29,48635872
1 RAIL / TWD
NT$27,1572912
1 RAIL / AED
د.إ3,33893664
1 RAIL / CHF
Fr0,7278336
1 RAIL / HKD
HK$7,1418672
1 RAIL / MAD
.د.م8,24271552
1 RAIL / MXN
$17,14048128
1 RAIL / PLN
3,35713248
1 RAIL / RON
лв3,98488896
1 RAIL / SEK
kr8,78859072
1 RAIL / BGN
лв1,52845056
1 RAIL / HUF
Ft313,2868752
1 RAIL / CZK
19,33308
1 RAIL / KWD
د.ك0,27748656
1 RAIL / ILS
3,0932928