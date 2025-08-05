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Rain by Virtuals Fiyatı (RAIN)

Listelenmedi

Rain by Virtuals (RAIN) Canlı Fiyat Grafiği

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-%0,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Rain by Virtuals (RAIN) Fiyatı

Rain by Virtuals (RAIN), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 53,98K USD piyasa değerine sahiptir. RAIN / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Rain by Virtuals Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%1,68
Rain by Virtuals 24 saatlik fiyat değişimi
999,12M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Rain by Virtuals (RAIN) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Rain by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Rain by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Rain by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Rain by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%1,68
30 Gün$ 0-%52,69
60 Gün$ 0-%51,78
90 Gün$ 0--

Rain by Virtuals (RAIN) Fiyat Analizi

En güncel Rain by Virtuals fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00196853
$ 0,00196853$ 0,00196853

-%0,91

-%1,68

-%17,21

Rain by Virtuals (RAIN) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 53,98K
$ 53,98K$ 53,98K

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999,12M
999,12M 999,12M

Rain by Virtuals (RAIN) Nedir?

Rain is a Ronin network community agent that is powered by META's Llama LLM using the Virtuals protocol platform. Rain exists as an AI agent that focuses on user onboarding for the Ronin Network. Using various training tools, Rain specializes in web3 gaming and is centered around delivering high quality metrics and statistics. In addition to providing real time data, Rain also exists as a streaming agent to deliver advanced levels of user immersion.

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Rain by Virtuals (RAIN) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Rain by Virtuals (RAIN) Token Ekonomisi

Rain by Virtuals (RAIN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. RAIN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

RAIN Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 RAIN / VND
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1 RAIN / AUD
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1 RAIN / GBP
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1 RAIN / EUR
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1 RAIN / USD
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1 RAIN / MYR
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1 RAIN / TRY
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1 RAIN / JPY
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1 RAIN / ARS
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1 RAIN / RUB
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1 RAIN / INR
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1 RAIN / IDR
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1 RAIN / KRW
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1 RAIN / PHP
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1 RAIN / EGP
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1 RAIN / BRL
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1 RAIN / CAD
C$--
1 RAIN / BDT
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1 RAIN / NGN
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1 RAIN / UAH
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1 RAIN / VES
Bs--
1 RAIN / CLP
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1 RAIN / PKR
Rs--
1 RAIN / KZT
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1 RAIN / THB
฿--
1 RAIN / TWD
NT$--
1 RAIN / AED
د.إ--
1 RAIN / CHF
Fr--
1 RAIN / HKD
HK$--
1 RAIN / MAD
.د.م--
1 RAIN / MXN
$--
1 RAIN / PLN
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1 RAIN / RON
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1 RAIN / SEK
kr--
1 RAIN / BGN
лв--
1 RAIN / HUF
Ft--
1 RAIN / CZK
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1 RAIN / KWD
د.ك--
1 RAIN / ILS
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