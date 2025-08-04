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Rain Coin Fiyatı (RAIN)

Listelenmedi

Rain Coin (RAIN) Canlı Fiyat Grafiği

$6,81
$6,81$6,81
-%0,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Rain Coin (RAIN) Fiyatı

Rain Coin (RAIN), şu anda 6,81 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 6,83M USD piyasa değerine sahiptir. RAIN / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Rain Coin Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,27
Rain Coin 24 saatlik fiyat değişimi
1,00M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Rain Coin (RAIN) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Rain Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,01861215899405.
Son 30 gün içerisinde, Rain Coin / USD fiyat değişimi, $ +2,4301587150.
Son 60 gün içerisinde, Rain Coin / USD fiyat değişimi, $ +5,5015150230.
Son 90 gün içerisinde, Rain Coin / USD fiyat değişimi, $ +3,103130709231725.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,01861215899405-%0,27
30 Gün$ +2,4301587150+%35,69
60 Gün$ +5,5015150230+%80,79
90 Gün$ +3,103130709231725+%83,71

Rain Coin (RAIN) Fiyat Analizi

En güncel Rain Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 6,64
$ 6,64$ 6,64

$ 6,85
$ 6,85$ 6,85

$ 18,02
$ 18,02$ 18,02

+%0,37

-%0,27

-%10,30

Rain Coin (RAIN) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 6,83M
$ 6,83M$ 6,83M

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1,00M
1,00M 1,00M

Rain Coin (RAIN) Nedir?

RAIN is a decentralized, daily rewarding coin.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Rain Coin (RAIN) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Rain Coin (RAIN) Token Ekonomisi

Rain Coin (RAIN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. RAIN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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RAIN Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 RAIN / VND
179.205,15
1 RAIN / AUD
A$10,4874
1 RAIN / GBP
5,1075
1 RAIN / EUR
5,8566
1 RAIN / USD
$6,81
1 RAIN / MYR
RM28,8063
1 RAIN / TRY
276,9627
1 RAIN / JPY
¥1.001,07
1 RAIN / ARS
ARS$9.290,5425
1 RAIN / RUB
543,3699
1 RAIN / INR
596,8965
1 RAIN / IDR
Rp111.639,3264
1 RAIN / KRW
9.419,0472
1 RAIN / PHP
390,3492
1 RAIN / EGP
￡E.329,7402
1 RAIN / BRL
R$37,7274
1 RAIN / CAD
C$9,3297
1 RAIN / BDT
829,3218
1 RAIN / NGN
10.381,0959
1 RAIN / UAH
284,1132
1 RAIN / VES
Bs837,63
1 RAIN / CLP
$6.592,08
1 RAIN / PKR
Rs1.930,2264
1 RAIN / KZT
3.677,0595
1 RAIN / THB
฿220,7121
1 RAIN / TWD
NT$203,2785
1 RAIN / AED
د.إ24,9927
1 RAIN / CHF
Fr5,448
1 RAIN / HKD
HK$53,4585
1 RAIN / MAD
.د.م61,6986
1 RAIN / MXN
$128,3004
1 RAIN / PLN
25,1289
1 RAIN / RON
лв29,8278
1 RAIN / SEK
kr65,7846
1 RAIN / BGN
лв11,4408
1 RAIN / HUF
Ft2.345,0235
1 RAIN / CZK
144,7125
1 RAIN / KWD
د.ك2,07705
1 RAIN / ILS
23,154