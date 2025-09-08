Ramda AI (RAMDAI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00000722 $ 0,00000722 $ 0,00000722 24 sa Düşük $ 0,00017806 $ 0,00017806 $ 0,00017806 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00000722$ 0,00000722 $ 0,00000722 24 sa Yüksek $ 0,00017806$ 0,00017806 $ 0,00017806 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,01115929$ 0,01115929 $ 0,01115929 En Düşük Fiyat $ 0,00000722$ 0,00000722 $ 0,00000722 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,22 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%94,79 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Ramda AI (RAMDAI) canlı fiyatı $0,00000925. RAMDAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00000722 ve en yüksek $ 0,00017806 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. RAMDAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01115929, en düşük fiyatı ise $ 0,00000722 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, RAMDAI son bir saatte -%0,22 değişim gösterdi, 24 saatte -%94,79 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Ramda AI (RAMDAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 9,25K$ 9,25K $ 9,25K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,25K$ 9,25K $ 9,25K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Ramda AI piyasa değeri $ 9,25K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RAMDAI arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 9,25K.