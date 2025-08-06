Ratio Protocol (RATIO) Nedir?

Ratio Finance is a Quantitative Risk Assessment Protocol. It’s first use case is allowing investors in the Solana ecosystem to extend the capabilities of their liquidity provisioning efforts by minting stable coins (USDr), using their LP tokens as collateral. Our mission is to unlock the liquidity of Solana’s assets and minimize the downside risk for liquidity providers in the DeFi ecosystem with complete transparency.

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Ratio Protocol (RATIO) Kaynağı Resmi Websitesi

Ratio Protocol (RATIO) Token Ekonomisi

Ratio Protocol (RATIO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. RATIO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!