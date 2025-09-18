Ravenra (RAVEN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,000134 $ 0,000134 $ 0,000134 24 sa Düşük $ 0,00049826 $ 0,00049826 $ 0,00049826 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,000134$ 0,000134 $ 0,000134 24 sa Yüksek $ 0,00049826$ 0,00049826 $ 0,00049826 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00120118$ 0,00120118 $ 0,00120118 En Düşük Fiyat $ 0,000134$ 0,000134 $ 0,000134 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%10,21 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%43,40 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Ravenra (RAVEN) canlı fiyatı $0,00039851. RAVEN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,000134 ve en yüksek $ 0,00049826 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. RAVEN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00120118, en düşük fiyatı ise $ 0,000134 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, RAVEN son bir saatte -%10,21 değişim gösterdi, 24 saatte +%43,40 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Ravenra (RAVEN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 38,59K$ 38,59K $ 38,59K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 39,99K$ 39,99K $ 39,99K Dolaşım Arzı 96,51M 96,51M 96,51M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Ravenra piyasa değeri $ 38,59K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RAVEN arzı 96,51M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 39,99K.