RealLink Fiyatı (REAL)
RealLink (REAL), şu anda 0,03511738 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 98,57M USD piyasa değerine sahiptir. REAL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki REAL / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, REAL fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, RealLink / USD fiyat değişimi, $ -0,00046214151635995.
Son 30 gün içerisinde, RealLink / USD fiyat değişimi, $ +0,0304533494.
Son 60 gün içerisinde, RealLink / USD fiyat değişimi, $ +0,1471292115.
Son 90 gün içerisinde, RealLink / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,00046214151635995
|-%1,29
|30 Gün
|$ +0,0304533494
|+%86,72
|60 Gün
|$ +0,1471292115
|+%418,96
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel RealLink fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,02
-%1,29
+%23,91
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
RealLink is a revolutionary Web3 social finance ecosystem that innovatively integrates three core functions - content creation, social interaction, and crypto payments - through its native REAL token, pioneering a groundbreaking "Social-to-Earn" digital economic paradigm. Core Product Ecosystem: BuzzCast: A global phenomenon in video social platforms, consistently ranking in the TOP20 best-selling social apps on Google Play across 100+ countries/regions Tada: One of the world's most active real-time voice social platforms DPay: An integrated multi-chain crypto payment gateway enabling seamless cross-chain digital asset transfers Seven Competitive Advantages: Authentic User Economy: Rigorous anti-fraud mechanisms ensure ecosystem vitality stems from genuine user engagement Innovative Incentive Model: Creates win-win dynamics between creators and users through REAL token rewards Cross-Chain Payment Network: DPay supports major public chain assets with dramatically improved transaction speeds Limitless Scalability: Modular architecture allows rapid integration with diverse Web3 applications Dual-Anchor Value System: Each REAL token is backed by actual platform consumption scenarios, ensuring stable value foundation Zero-Barrier Participation: Tens of millions of BuzzCast and TADA users can instantly engage without specialized equipment Halving Mechanism: Advanced 29-phase halving protocol with final mining difficulty reaching 210,000x initial level - this sophisticated economic model guarantees long-term REAL token value
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
RealLink (REAL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. REAL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 REAL / VND
₫924,1138547
|1 REAL / AUD
A$0,0533784176
|1 REAL / GBP
￡0,0256356874
|1 REAL / EUR
€0,0294985992
|1 REAL / USD
$0,03511738
|1 REAL / MYR
RM0,1481953436
|1 REAL / TRY
₺1,3987252454
|1 REAL / JPY
¥5,05690272
|1 REAL / RUB
₽2,760226068
|1 REAL / INR
₹3,0067500756
|1 REAL / IDR
Rp566,4092755414
|1 REAL / KRW
₩47,8435673382
|1 REAL / PHP
₱1,9844831438
|1 REAL / EGP
￡E.1,729530965
|1 REAL / BRL
R$0,1903361996
|1 REAL / CAD
C$0,0477596368
|1 REAL / BDT
৳4,3064443094
|1 REAL / NGN
₦53,696229889
|1 REAL / UAH
₴1,4640435722
|1 REAL / VES
Bs3,82779442
|1 REAL / CLP
$32,6591634
|1 REAL / PKR
Rs9,9649077488
|1 REAL / KZT
₸18,2332948698
|1 REAL / THB
฿1,1339402002
|1 REAL / TWD
NT$1,0155946296
|1 REAL / AED
د.إ0,1288807846
|1 REAL / CHF
Fr0,0277427302
|1 REAL / HKD
HK$0,2753202592
|1 REAL / MAD
.د.م0,3150028986
|1 REAL / MXN
$0,6542367894
|1 REAL / PLN
zł0,126422568
|1 REAL / RON
лв0,1506535602
|1 REAL / SEK
kr0,3357221528
|1 REAL / BGN
лв0,0582948508
|1 REAL / HUF
Ft11,8998753868
|1 REAL / CZK
Kč0,7346555896
|1 REAL / KWD
د.ك0,0107108009
|1 REAL / ILS
₪0,1172920492