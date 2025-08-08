REBASE Hakkında Daha Fazla Bilgi

Rebase (REBASE) Canlı Fiyat Grafiği

Bugünkü Rebase (REBASE) Fiyatı

Rebase (REBASE), şu anda 1,013 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. REBASE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Rebase Ana Piyasa Performansı:

24 saatlik işlem hacmi
+%0,02
Rebase 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki REBASE / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, REBASE fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Rebase (REBASE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Rebase / USD fiyat değişimi, $ +0,00020228.
Son 30 gün içerisinde, Rebase / USD fiyat değişimi, $ -0,0177618407.
Son 60 gün içerisinde, Rebase / USD fiyat değişimi, $ -0,0011776125.
Son 90 gün içerisinde, Rebase / USD fiyat değişimi, $ +0,0086316542245107.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00020228+%0,02
30 Gün$ -0,0177618407-%1,75
60 Gün$ -0,0011776125-%0,11
90 Gün$ +0,0086316542245107+%0,86

Rebase (REBASE) Fiyat Analizi

En güncel Rebase fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,007
$ 1,007$ 1,007

$ 1,013
$ 1,013$ 1,013

$ 2,23
$ 2,23$ 2,23

+%0,02

-%3,98

Rebase (REBASE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

0,00
0,00 0,00

Rebase (REBASE) Nedir?

What is the project about? REBASE is the first rebase project on Base. It shares an ideological root with its predecessor, Ampleforth, and believes in the future of elastic supply cryptocurrencies. REBASE aims to bring this type of digital asset to Base, as a key DeFi primitive, so other interesting DeFi components can be built on top, whether flatcoins, vaults or more. What makes your project unique? Rebase is the first rebasing token on Base. Rebasing is a concept introduced by Ampleforth in 2017, but gained popularity during the DeFi Summer bull run of 2020. Rebase refers to the fact that the token supply is elastic, and changing to market price. This concept means price volatility is shifted to supply volatility, allowing for a new generation of DeFi products to be built on top. History of your project. Rebase launched in August 2023 as a completely fair launch project. There was no premine and 85% of the supply preloaded into Volcanos, the community liquidity reward program. What’s next for your project? Rebase plans to be the largest rebase project on Base, making rebase great again and helping make Onchain Summer the next wave. Rebase hopes to expand into the rapidly growing Base ecosystem and see various projects utilize Rebase as a primitive and liquidity layer. What can your token be used for? Base is a digital commodity money, like Bitcoin, so it can be used in many ways Bitcoin is: as an uncorrelated asset to the wider market, as a liquidity backstop for a protocol, as a medium of exchange for DeFi. Rebase is also supply elastic like Ampleforth, because of this innovation it can be used for innovative things such as a liquidity layer on protocols similar to Balancer, allowing for no-impermanent-loss liquidity pools, or as a backstop for flatcoins (such as AMPL and SPOT).

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Rebase (REBASE) Token Ekonomisi

Rebase (REBASE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. REBASE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Rebase (REBASE) Hakkında Diğer Sorular

REBASE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 REBASE / VND
26.657,095
1 REBASE / AUD
A$1,54989
1 REBASE / GBP
0,74962
1 REBASE / EUR
0,86105
1 REBASE / USD
$1,013
1 REBASE / MYR
RM4,29512
1 REBASE / TRY
41,21897
1 REBASE / JPY
¥148,911
1 REBASE / ARS
ARS$1.343,49125
1 REBASE / RUB
80,58415
1 REBASE / INR
88,85023
1 REBASE / IDR
Rp16.606,55472
1 REBASE / KRW
1.408,90066
1 REBASE / PHP
57,741
1 REBASE / EGP
￡E.49,17102
1 REBASE / BRL
R$5,49046
1 REBASE / CAD
C$1,38781
1 REBASE / BDT
123,23145
1 REBASE / NGN
1.551,29807
1 REBASE / UAH
42,02937
1 REBASE / VES
Bs129,664
1 REBASE / CLP
$981,597
1 REBASE / PKR
Rs287,2868
1 REBASE / KZT
546,38181
1 REBASE / THB
฿32,77055
1 REBASE / TWD
NT$30,23805
1 REBASE / AED
د.إ3,71771
1 REBASE / CHF
Fr0,8104
1 REBASE / HKD
HK$7,94192
1 REBASE / MAD
.د.م9,16765
1 REBASE / MXN
$18,85193
1 REBASE / PLN
3,69745
1 REBASE / RON
лв4,40655
1 REBASE / SEK
kr9,71467
1 REBASE / BGN
лв1,69171
1 REBASE / HUF
Ft344,55169
1 REBASE / CZK
21,25274
1 REBASE / KWD
د.ك0,308965
1 REBASE / ILS
3,47459