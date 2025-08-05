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Reddio Vault Ethereum Fiyatı (RSVETH)

Listelenmedi

Reddio Vault Ethereum (RSVETH) Canlı Fiyat Grafiği

$250,15
$250,15$250,15
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Reddio Vault Ethereum (RSVETH) Fiyatı

Reddio Vault Ethereum (RSVETH), şu anda 250,15 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 10,30K USD piyasa değerine sahiptir. RSVETH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Reddio Vault Ethereum Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Reddio Vault Ethereum 24 saatlik fiyat değişimi
37,09 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Reddio Vault Ethereum (RSVETH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Reddio Vault Ethereum / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Reddio Vault Ethereum / USD fiyat değişimi, $ -223,9604707050.
Son 60 gün içerisinde, Reddio Vault Ethereum / USD fiyat değişimi, $ -223,8807979300.
Son 90 gün içerisinde, Reddio Vault Ethereum / USD fiyat değişimi, $ -1.457,1795899778018.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ -223,9604707050-%89,53
60 Gün$ -223,8807979300-%89,49
90 Gün$ -1.457,1795899778018-%85,34

Reddio Vault Ethereum (RSVETH) Fiyat Analizi

En güncel Reddio Vault Ethereum fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

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$ 2.808,41
$ 2.808,41$ 2.808,41

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Reddio Vault Ethereum (RSVETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 10,30K
$ 10,30K$ 10,30K

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37,09
37,09 37,09

Reddio Vault Ethereum (RSVETH) Nedir?

RedSonic is an Ethereum zk Layer 2 solution released and maintained by Reddio. RedSonic Vault Ethereum (rsvETH) is a token that users receive when they deposit ETH, which replaces ETH for cross-chain operations to Layer 2. The ETH stored in RedSonic Vaults will be partially used for risk-free investments, and the generated returns will be proportionally distributed to all rsvETH holders. When users return from Layer 2, the exchange operation will be executed on Layer 1 Ethereum, burning rsvETH to retrieve the principal and all returns in ETH.

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Reddio Vault Ethereum (RSVETH) Kaynağı

Resmi Websitesi

Reddio Vault Ethereum (RSVETH) Token Ekonomisi

Reddio Vault Ethereum (RSVETH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. RSVETH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

RSVETH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 RSVETH / VND
6.582.697,25
1 RSVETH / AUD
A$385,231
1 RSVETH / GBP
187,6125
1 RSVETH / EUR
215,129
1 RSVETH / USD
$250,15
1 RSVETH / MYR
RM1.058,1345
1 RSVETH / TRY
10.173,6005
1 RSVETH / JPY
¥36.521,9
1 RSVETH / ARS
ARS$339.416,0275
1 RSVETH / RUB
19.969,4745
1 RSVETH / INR
21.983,182
1 RSVETH / IDR
Rp4.100.819,016
1 RSVETH / KRW
346.467,756
1 RSVETH / PHP
14.333,595
1 RSVETH / EGP
￡E.12.117,266
1 RSVETH / BRL
R$1.373,3235
1 RSVETH / CAD
C$342,7055
1 RSVETH / BDT
30.463,267
1 RSVETH / NGN
380.745,8105
1 RSVETH / UAH
10.436,258
1 RSVETH / VES
Bs31.518,9
1 RSVETH / CLP
$241.644,9
1 RSVETH / PKR
Rs70.822,468
1 RSVETH / KZT
135.068,4925
1 RSVETH / THB
฿8.087,3495
1 RSVETH / TWD
NT$7.476,9835
1 RSVETH / AED
د.إ918,0505
1 RSVETH / CHF
Fr200,12
1 RSVETH / HKD
HK$1.961,176
1 RSVETH / MAD
.د.م2.266,359
1 RSVETH / MXN
$4.725,3335
1 RSVETH / PLN
923,0535
1 RSVETH / RON
лв1.095,657
1 RSVETH / SEK
kr2.416,449
1 RSVETH / BGN
лв422,7535
1 RSVETH / HUF
Ft86.256,723
1 RSVETH / CZK
5.313,186
1 RSVETH / KWD
د.ك76,29575
1 RSVETH / ILS
853,0115