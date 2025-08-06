Relation Native Token (REL) Nedir?

What is the project about? Relation protocol is a decentralized social graph protocol. What makes your project unique? elation builds a groundbreaking Web3 social data layer that empowers users with control over their social identities and data. Built on decentralized technology, it offers privacy, ownership, and tokenized incentives. With an integrated semantic graph, AI capabilities, and social assets, Relation is shaping the future of social networking in a decentralized and user-centric manner. History of your project. Since 2021 10th Oct What’s next for your project? Building Relation Protocol What can your token be used for? 1. Network support in future scalability solutions, 2. Social credential validators, 3. Protocol governance, 4. Staking for raising proposals, 5, Payment for protocol services

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Relation Native Token (REL) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Relation Native Token (REL) Token Ekonomisi

Relation Native Token (REL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. REL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!