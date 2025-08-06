RENA Finance (RENA) Nedir?

RenaSwap is a one-sided automated market maker-based decentralized token swap protocol which utilizes token wrappers, buy-only liquidity pairs, and circulating asset flows to amplify volume for all tokens integrated with RenaSwap. We call this Volume Aggregation as it gives new life to all participating projects in the form of increased volume, which attracts more liquidity, increasing incentives for Liquidity Providers. Its specialized design utilizes RENA, our deflationary ERC-20 utility token, to tap into the numerous capital flows moving through interoperating DEXs and share a percentage of those flows with ETH/RENA liquidity providers.

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RENA Finance (RENA) Kaynağı Resmi Websitesi

RENA Finance (RENA) Token Ekonomisi

RENA Finance (RENA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. RENA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!