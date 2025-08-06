RENA Finance Fiyatı (RENA)
RENA Finance (RENA), şu anda 0,070416 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. RENA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, RENA Finance / USD fiyat değişimi, $ +0,00064458.
Son 30 gün içerisinde, RENA Finance / USD fiyat değişimi, $ +0,0261928366.
Son 60 gün içerisinde, RENA Finance / USD fiyat değişimi, $ +0,0252208212.
Son 90 gün içerisinde, RENA Finance / USD fiyat değişimi, $ +0,02824557027545272.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00064458
|+%0,92
|30 Gün
|$ +0,0261928366
|+%37,20
|60 Gün
|$ +0,0252208212
|+%35,82
|90 Gün
|$ +0,02824557027545272
|+%66,98
En güncel RENA Finance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
+%0,92
-%4,29
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
RenaSwap is a one-sided automated market maker-based decentralized token swap protocol which utilizes token wrappers, buy-only liquidity pairs, and circulating asset flows to amplify volume for all tokens integrated with RenaSwap. We call this Volume Aggregation as it gives new life to all participating projects in the form of increased volume, which attracts more liquidity, increasing incentives for Liquidity Providers. Its specialized design utilizes RENA, our deflationary ERC-20 utility token, to tap into the numerous capital flows moving through interoperating DEXs and share a percentage of those flows with ETH/RENA liquidity providers.
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