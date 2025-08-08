ReNeW Fiyatı (RENEW)
ReNeW (RENEW), şu anda 0,709787 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. RENEW / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki RENEW / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, RENEW fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, ReNeW / USD fiyat değişimi, $ -0,0003287939454431.
Son 30 gün içerisinde, ReNeW / USD fiyat değişimi, $ +0,1431152045.
Son 60 gün içerisinde, ReNeW / USD fiyat değişimi, $ +0,5345891391.
Son 90 gün içerisinde, ReNeW / USD fiyat değişimi, $ +0,4446782480810743.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,0003287939454431
|-%0,04
|30 Gün
|$ +0,1431152045
|+%20,16
|60 Gün
|$ +0,5345891391
|+%75,32
|90 Gün
|$ +0,4446782480810743
|+%167,73
En güncel ReNeW fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
-%0,04
+%19,05
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The RENEW Project is a forward-thinking initiative born in response to one of the most critical global challenges of our time—E.S.G. (Environmental, Social, Governance). Historically, unchecked corporate pursuit of profit has led to severe environmental degradation, contributing to an escalating crisis for humanity. E.S.G. represents a new paradigm, a global promise to correct these systemic failures. At the heart of this paradigm is the Environmental pillar, which is fundamental to human survival and must be prioritized above all. RENEW aims to tackle this issue head-on by creating an ecosystem where individuals are rewarded for participating in eco-friendly actions. Through our proprietary app and the RENEW TOK recycling machines, users can deposit plastic bottles and cans in exchange for RENEW tokens—digital assets that can be traded or used to redeem various goods. By incentivizing sustainable behaviors through blockchain-based rewards, RENEW is bridging technology and environmental responsibility to help build a cleaner, more sustainable future.
ReNeW (RENEW) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. RENEW tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
