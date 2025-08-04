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ResearchCoin Fiyatı (RSC)

Listelenmedi

ResearchCoin (RSC) Canlı Fiyat Grafiği

$0,587074
$0,587074$0,587074
+%0,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü ResearchCoin (RSC) Fiyatı

ResearchCoin (RSC), şu anda 0,587118 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 67,58M USD piyasa değerine sahiptir. RSC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

ResearchCoin Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,88
ResearchCoin 24 saatlik fiyat değişimi
115,32M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında ResearchCoin (RSC) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, ResearchCoin / USD fiyat değişimi, $ -0,0052151622671136.
Son 30 gün içerisinde, ResearchCoin / USD fiyat değişimi, $ +0,3778931579.
Son 60 gün içerisinde, ResearchCoin / USD fiyat değişimi, $ +0,2947446848.
Son 90 gün içerisinde, ResearchCoin / USD fiyat değişimi, $ +0,30795225162569026.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0052151622671136-%0,88
30 Gün$ +0,3778931579+%64,36
60 Gün$ +0,2947446848+%50,20
90 Gün$ +0,30795225162569026+%110,31

ResearchCoin (RSC) Fiyat Analizi

En güncel ResearchCoin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,562019
$ 0,562019$ 0,562019

$ 0,617601
$ 0,617601$ 0,617601

$ 1,51
$ 1,51$ 1,51

-%0,52

-%0,88

-%13,08

ResearchCoin (RSC) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 67,58M
$ 67,58M$ 67,58M

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115,32M
115,32M 115,32M

ResearchCoin (RSC) Nedir?

The mission of ResearchHub is to accelerate the pace of science. Our goal is to make a modern mobile and web application where people can collaborate on scientific research in a more efficient way, similar to what GitHub has done for software engineering. ResearchCoin (RSC) is the community governance and rewards token on the ResearchHub platform. RSC is used to reward scientific contributors for certain behaviors (i.e. uploading scientific literature, distributed to most upvoted content etc). It can also be used for users to tip content they like and open bounties to incentivize completion of scientific tasks (i.e. pay for peer review, request a meta-analysis, generate graphical abstracts for scientific papers etc). 2 minute new short video outlining ResearchHub/ResearchCoin and the value proposition: https://www.youtube.com/watch?v=mbIdAODhcXo

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

ResearchCoin (RSC) Kaynağı

Resmi Websitesi

ResearchCoin (RSC) Token Ekonomisi

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

RSC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 RSC / VND
15.450,01017
1 RSC / AUD
A$0,90416172
1 RSC / GBP
0,4403385
1 RSC / EUR
0,50492148
1 RSC / USD
$0,587118
1 RSC / MYR
RM2,48350914
1 RSC / TRY
23,87808906
1 RSC / JPY
¥86,306346
1 RSC / ARS
ARS$800,9757315
1 RSC / RUB
46,84614522
1 RSC / INR
51,4608927
1 RSC / IDR
Rp9.624,88370592
1 RSC / KRW
812,05464816
1 RSC / PHP
33,65360376
1 RSC / EGP
￡E.28,42825356
1 RSC / BRL
R$3,25263372
1 RSC / CAD
C$0,80435166
1 RSC / BDT
71,49923004
1 RSC / NGN
894,99680802
1 RSC / UAH
24,49456296
1 RSC / VES
Bs72,215514
1 RSC / CLP
$568,330224
1 RSC / PKR
Rs166,41272592
1 RSC / KZT
317,0143641
1 RSC / THB
฿19,02849438
1 RSC / TWD
NT$17,5254723
1 RSC / AED
د.إ2,15472306
1 RSC / CHF
Fr0,4696944
1 RSC / HKD
HK$4,6088763
1 RSC / MAD
.د.م5,31928908
1 RSC / MXN
$11,06130312
1 RSC / PLN
2,16646542
1 RSC / RON
лв2,57157684
1 RSC / SEK
kr5,67743106
1 RSC / BGN
лв0,98635824
1 RSC / HUF
Ft202,1740833
1 RSC / CZK
12,4762575
1 RSC / KWD
د.ك0,17907099
1 RSC / ILS
1,9962012