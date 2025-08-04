Resolv RLP (RLP) Nedir?

Resolv is a protocol that maintains USR, an overcollateralized stablecoin natively backed by Ether (ETH). USR achieves its peg by hedging its collateral pool and maintaining a tokenized insurance fund called RLP. Users can stake USR to obtain the yield-bearing version called stUSR. USR is minted by depositing liquid assets, such as USDC or USDT, on 1:1 value basis. When USR is redeemed, a user receives a 1:1 equivalent to the notional amount. RLP: ETH portfolio backs USR with a more than 100% ratio. Excess part of collateral acts as a backing for RLP - Resolv Liquidity Pool. Key features of RLP: RLP is designed to protect USR from market and counterparty risks. In exchange, RLP users receive higher portion of profits of the collateral pool. RLP has a price, representing value of ETH backing a single unit of RLP token; RLP price can vary. Collateral required for minting or redemption is based on the latest price;

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Resolv RLP (RLP) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Resolv RLP (RLP) Token Ekonomisi

Resolv RLP (RLP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. RLP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!