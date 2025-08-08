RETARD Hakkında Daha Fazla Bilgi

Retard Coin Logosu

Retard Coin Fiyatı (RETARD)

Listelenmedi

Retard Coin (RETARD) Canlı Fiyat Grafiği

$0,03290178
$0,03290178$0,03290178
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Retard Coin (RETARD) Fiyatı

Retard Coin (RETARD), şu anda 0,03290178 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. RETARD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Retard Coin Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Retard Coin 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki RETARD / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, RETARD fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Retard Coin (RETARD) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Retard Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Retard Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,0067094987.
Son 60 gün içerisinde, Retard Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,0016915068.
Son 90 gün içerisinde, Retard Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ -0,0067094987-%20,39
60 Gün$ -0,0016915068-%5,14
90 Gün$ 0--

Retard Coin (RETARD) Fiyat Analizi

En güncel Retard Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 5,39
$ 5,39$ 5,39

--

--

-%9,25

Retard Coin (RETARD) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

Retard Coin (RETARD) Nedir?

Memecoin for entertainment purposes. Users minted them for free one by one.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Retard Coin (RETARD) Kaynağı

Resmi Websitesi

Retard Coin (RETARD) Token Ekonomisi

Retard Coin (RETARD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. RETARD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Retard Coin (RETARD) Hakkında Diğer Sorular

