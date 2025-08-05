Rezendeevil (RZNDE) Nedir?

RZNDE is the The official Creator Token from Rezendeevil, one of the biggest YouTubers in Brazil with over 33.8M subscribers. The Token is a meme token of the YouTuber but also has utility attached to it. The token can be used to vote on decisions around his channel, used to purchase perks such as a follow back on Social Media, Addition to close friends, merchandise and more. The token is part of the XCAD Network Ecosystem and can be used within the XCAD Network application.

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Rezendeevil (RZNDE) Kaynağı Resmi Websitesi

Rezendeevil (RZNDE) Token Ekonomisi

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