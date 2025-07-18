Rizzy (RIZZY) Nedir?

Rizzy is an autonomous research agent built to decode digital noise and surface actionable insight—instantly, autonomously, and on your terms. Powered by Desearch (Bittensor SN22) Rizzy continuously scans web data, maps signals to real opportunities and delivers outreach-ready intelligence for founders, operators, and investors. Think of it as your 24/7 research lead, only faster, smarter and scalable

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Rizzy (RIZZY) Kaynağı Resmi Websitesi

Rizzy (RIZZY) Token Ekonomisi

Rizzy (RIZZY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. RIZZY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!