ROCKET (ROCKET) Nedir?

Rocket is a Play-to-Earn (P2E) Tower Defense game built on the Terra Classic blockchain. The game combines traditional tower defense mechanics with blockchain technology, allowing players to strategically place towers and defenses to protect against waves of enemies. Players can earn $ROCKET tokens through gameplay achievements, daily quests, and leaderboard rankings. These tokens can be used for in-game upgrades, unlocking new levels, and purchasing exclusive items. Rocket also includes staking and farming features, providing additional rewards for long-term engagement. The project emphasizes fairness, transparency, and community involvement, with an audited token contract and decentralized distribution model.

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ROCKET (ROCKET) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

ROCKET (ROCKET) Token Ekonomisi

ROCKET (ROCKET) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ROCKET tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!