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Roseon Fiyatı (ROSX)

Listelenmedi

Roseon (ROSX) Canlı Fiyat Grafiği

$0.00018907
$0.00018907$0.00018907
-0.20%1D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Roseon (ROSX) Fiyatı

Roseon (ROSX), şu anda 0.00018907 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 16.96K USD piyasa değerine sahiptir. ROSX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Roseon Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-0.28%
Roseon 24 saatlik fiyat değişimi
89.69M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Roseon (ROSX) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Roseon / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Roseon / USD fiyat değişimi, $ -0.0000391893.
Son 60 gün içerisinde, Roseon / USD fiyat değişimi, $ -0.0001389514.
Son 90 gün içerisinde, Roseon / USD fiyat değişimi, $ -0.000445841853123531.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-0.28%
30 Gün$ -0.0000391893-20.72%
60 Gün$ -0.0001389514-73.49%
90 Gün$ -0.000445841853123531-70.22%

Roseon (ROSX) Fiyat Analizi

En güncel Roseon fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.00018533
$ 0.00018533$ 0.00018533

$ 0.0001919
$ 0.0001919$ 0.0001919

$ 0.135076
$ 0.135076$ 0.135076

+0.09%

-0.28%

+30.96%

Roseon (ROSX) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 16.96K
$ 16.96K$ 16.96K

--
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89.69M
89.69M 89.69M

Roseon (ROSX) Nedir?

Roseon brings crypto adoption through user experience and gamification. Roseon currently has two products: - RoseonX, an AI Powered Exchange with Modular Architecture - RoseonApp, a mobile one-stop crypto trading & earning app

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Roseon (ROSX) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Roseon (ROSX) Token Ekonomisi

Roseon (ROSX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ROSX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

ROSX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ROSX / VND
4.97537705
1 ROSX / AUD
A$0.0002911678
1 ROSX / GBP
0.0001418025
1 ROSX / EUR
0.0001626002
1 ROSX / USD
$0.00018907
1 ROSX / MYR
RM0.0007978754
1 ROSX / TRY
0.0076894769
1 ROSX / JPY
¥0.02779329
1 ROSX / ARS
ARS$0.2531042276
1 ROSX / RUB
0.0151558512
1 ROSX / INR
0.0165757669
1 ROSX / IDR
Rp3.0995077008
1 ROSX / KRW
0.2629623374
1 ROSX / PHP
0.010871525
1 ROSX / EGP
￡E.0.0091566601
1 ROSX / BRL
R$0.001039885
1 ROSX / CAD
C$0.0002590259
1 ROSX / BDT
0.0230570865
1 ROSX / NGN
0.2890974835
1 ROSX / UAH
0.007884219
1 ROSX / VES
Bs0.02382282
1 ROSX / CLP
$0.18264162
1 ROSX / PKR
Rs0.0535597496
1 ROSX / KZT
0.1017045344
1 ROSX / THB
฿0.0061201959
1 ROSX / TWD
NT$0.0056645372
1 ROSX / AED
د.إ0.0006938869
1 ROSX / CHF
Fr0.000151256
1 ROSX / HKD
HK$0.0014823088
1 ROSX / MAD
.د.م0.001720537
1 ROSX / MXN
$0.0035393904
1 ROSX / PLN
0.0006976683
1 ROSX / RON
лв0.0008281266
1 ROSX / SEK
kr0.0018264162
1 ROSX / BGN
лв0.0003176376
1 ROSX / HUF
Ft0.0650381893
1 ROSX / CZK
0.0040101747
1 ROSX / KWD
د.ك0.00005766635
1 ROSX / ILS
0.0006522915