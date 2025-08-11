Royalty Fiyatı (ROY)
Royalty (ROY), şu anda 10,04 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. ROY / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki ROY / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ROY fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Royalty / USD fiyat değişimi, $ -0,40552685811313.
Son 30 gün içerisinde, Royalty / USD fiyat değişimi, $ +12,5594205320.
Son 60 gün içerisinde, Royalty / USD fiyat değişimi, $ +35,2550573960.
Son 90 gün içerisinde, Royalty / USD fiyat değişimi, $ +8,2881321384069652.
En güncel Royalty fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%2,01
-%3,88
+%55,90
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
ROY Token is revolutionizing the F&B industry with a global integrated mileage system. Consumers gain real income opportunities, while affiliates boost their operations and sales. Powered by blockchain for transparency, ROY aims to build a global ecosystem with 1 million stores and 1 billion members by 2030. ROY is revolutionizing the food and beverage (F&B) industry by introducing a global integrated mileage system that offers unique benefits to both consumers and affiliates. Consumers gain real income opportunities, while affiliates can enhance their operations and sales.
Royalty (ROY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ROY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
