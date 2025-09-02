Rublex (RBL) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0,00100029 $ 0,00100029 $ 0,00100029 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0,00100029$ 0,00100029 $ 0,00100029 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00104429$ 0,00104429 $ 0,00104429 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,00 Fiyat Değişimi (7 G) -%0,01 Fiyat Değişimi (7 G) -%0,01

Rublex (RBL) canlı fiyatı $0,00100009. RBL, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0,00100029 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. RBL için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00104429, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, RBL son bir saatte +%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,00 ve son 7 günde -%0,01 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Rublex (RBL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 100,01M$ 100,01M $ 100,01M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0

Şu anki Rublex piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RBL arzı 0,00 olup, toplam arzı 100000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 100,01M.