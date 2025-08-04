Ruff (RUFF) Nedir?

As an architecture combining block chain and internet of things (IoT), Ruff Chain includes a public chain for development as well as a distributed operating system. It extends the point-to-point network and consensus mechanism from the virtual to real world, and promotes the motion of atomic flow by information flow. RUFF Tokens, validated by virtual currency contracts, are placed in the Ruff Chain; they are the standards for incentivizing, consuming, and trading in the Ruff Chain community.

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Ruff (RUFF) Kaynağı Resmi Websitesi

Ruff (RUFF) Token Ekonomisi

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