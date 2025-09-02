RunBlox (RUX) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 2,76$ 2,76 $ 2,76 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,30 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,04 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,20 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,20

RunBlox (RUX) canlı fiyatı --. RUX, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. RUX için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 2,76, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, RUX son bir saatte +%0,30 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,04 ve son 7 günde +%0,20 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

RunBlox (RUX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 795,32$ 795,32 $ 795,32 Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 4.000.010,0 4.000.010,0 4.000.010,0

Şu anki RunBlox piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RUX arzı 0,00 olup, toplam arzı 4000010.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 795,32.