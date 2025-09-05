RWADepin Protocol (SUIRWAPIN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00800688$ 0,00800688 $ 0,00800688 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,13 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%2,83 Fiyat Değişimi (7 G) -%31,96 Fiyat Değişimi (7 G) -%31,96

RWADepin Protocol (SUIRWAPIN) canlı fiyatı --. SUIRWAPIN, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SUIRWAPIN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00800688, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SUIRWAPIN son bir saatte -%0,13 değişim gösterdi, 24 saatte +%2,83 ve son 7 günde -%31,96 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

RWADepin Protocol (SUIRWAPIN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,51K$ 6,51K $ 6,51K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 82,58K$ 82,58K $ 82,58K Dolaşım Arzı 85,11M 85,11M 85,11M Toplam Arz 1.080.100.000,0 1.080.100.000,0 1.080.100.000,0

Şu anki RWADepin Protocol piyasa değeri $ 6,51K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SUIRWAPIN arzı 85,11M olup, toplam arzı 1080100000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 82,58K.