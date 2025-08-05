SafCoin (SAF) Nedir?

SafCoin price today is $0.719980 with a 24-hour trading volume of $2,582. SAF price is up 52.1% in the last 24 hours. It has a circulating supply of 0 SAF coins and a max supply of ?. If you are looking to buy or sell SafCoin, P2PB2B is currently the most active exchange.

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SafCoin (SAF) Kaynağı Resmi Websitesi

SafCoin (SAF) Token Ekonomisi

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