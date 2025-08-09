SME Hakkında Daha Fazla Bilgi

SME Fiyat Bilgileri

SME Resmi Websitesi

SME Token Ekonomisi

SME Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

SafeMeme Logosu

SafeMeme Fiyatı (SME)

Listelenmedi

SafeMeme (SME) Canlı Fiyat Grafiği

--
----
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü SafeMeme (SME) Fiyatı

SafeMeme (SME), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. SME / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

SafeMeme Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
SafeMeme 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki SME / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, SME fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında SafeMeme (SME) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, SafeMeme / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, SafeMeme / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, SafeMeme / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, SafeMeme / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ 0%0,00
60 Gün$ 0%0,00
90 Gün$ 0--

SafeMeme (SME) Fiyat Analizi

En güncel SafeMeme fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

%0,00

SafeMeme (SME) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

SafeMeme (SME) Nedir?

SafeMeme is an ecosystem of tools for investors and teams. The project is building an exchange and launchpad for community and meme projects. Candidate projects will have to pass SAFEMEME's safety protocol. Tis protocol includes contract auditing, pre-sale & launch support measures (whitelisting, anti-bot measures, whale prevention strategy etc.), fundamentals review and support etc. This ecosystem will allow projects that do not have the resources to access mainstream audits and tier 1 launchpads, the possibility of launching on a platform with a legitimate covenant and strong credibility with investors. By providing its own safety protocol, SAFEMEME aims to become a reliable platform for new investors that will not have to worry about the potential scams and rug-pulls that plague the crypto space.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

SafeMeme (SME) Kaynağı

Resmi Websitesi

SafeMeme (SME) Token Ekonomisi

SafeMeme (SME) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SME tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: SafeMeme (SME) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

SME Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SME / VND
--
1 SME / AUD
A$--
1 SME / GBP
--
1 SME / EUR
--
1 SME / USD
$--
1 SME / MYR
RM--
1 SME / TRY
--
1 SME / JPY
¥--
1 SME / ARS
ARS$--
1 SME / RUB
--
1 SME / INR
--
1 SME / IDR
Rp--
1 SME / KRW
--
1 SME / PHP
--
1 SME / EGP
￡E.--
1 SME / BRL
R$--
1 SME / CAD
C$--
1 SME / BDT
--
1 SME / NGN
--
1 SME / UAH
--
1 SME / VES
Bs--
1 SME / CLP
$--
1 SME / PKR
Rs--
1 SME / KZT
--
1 SME / THB
฿--
1 SME / TWD
NT$--
1 SME / AED
د.إ--
1 SME / CHF
Fr--
1 SME / HKD
HK$--
1 SME / MAD
.د.م--
1 SME / MXN
$--
1 SME / PLN
--
1 SME / RON
лв--
1 SME / SEK
kr--
1 SME / BGN
лв--
1 SME / HUF
Ft--
1 SME / CZK
--
1 SME / KWD
د.ك--
1 SME / ILS
--