SafeMeme (SME) Nedir?

SafeMeme is an ecosystem of tools for investors and teams. The project is building an exchange and launchpad for community and meme projects. Candidate projects will have to pass SAFEMEME's safety protocol. Tis protocol includes contract auditing, pre-sale & launch support measures (whitelisting, anti-bot measures, whale prevention strategy etc.), fundamentals review and support etc. This ecosystem will allow projects that do not have the resources to access mainstream audits and tier 1 launchpads, the possibility of launching on a platform with a legitimate covenant and strong credibility with investors. By providing its own safety protocol, SAFEMEME aims to become a reliable platform for new investors that will not have to worry about the potential scams and rug-pulls that plague the crypto space.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

SafeMeme (SME) Kaynağı Resmi Websitesi

SafeMeme (SME) Token Ekonomisi

SafeMeme (SME) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SME tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!