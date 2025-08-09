Safemuun Fiyatı (SAFEMUUN)
Safemuun (SAFEMUUN), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. SAFEMUUN / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki SAFEMUUN / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, SAFEMUUN fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Safemuun / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Safemuun / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Safemuun / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Safemuun / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|+%23,53
|60 Gün
|$ 0
|+%21,18
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Safemuun fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
--
%0,00
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Introducing SAFEMUUN – the intergalactic token that’s here to send your portfolio to the moon and beyond! Are you tired of boring, bland tokens that make you yawn more than they make you earn? Say goodbye to snooze-worthy investments and say hello to SAFEMUUN, where every transaction feels like a rollercoaster ride through the meme universe! Picture this: you’re cruising through the galaxy, strapped into your financial rocketship, and suddenly, you stumble upon SAFEMUUN. It’s not just a token; it’s a cosmic comedy show with a side of serious gains. With SAFEMUUN, every transaction is a chance to join the funniest meme party this side of the Milky Way. But wait, there’s more! SAFEMUUN isn’t just about laughs; it’s about community. Join our interstellar crew of meme enthusiasts, where we share jokes, memes, and tips on how to navigate the crypto cosmos. Need a break from the charts? Dive into our meme vault and prepare for a laughter supernova! Oh, and did we mention the tokenomics? SAFEMUUN isn’t just another token; it’s a meme-powered money-making machine. With built-in reflection rewards and automatic liquidity pooling, your SAFEMUUN stash grows faster than a rocket fueled by laughter! So strap in, buckle up, and get ready for the wildest ride of your financial life. SAFEMUUN – because why settle for the moon when you can shoot for the stars and beyond?
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Safemuun (SAFEMUUN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SAFEMUUN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
