SAFEONE CHAIN (SAFO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,28 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%3,83 Fiyat Değişimi (7 G) +%5,79 Fiyat Değişimi (7 G) +%5,79

SAFEONE CHAIN (SAFO) canlı fiyatı --. SAFO, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SAFO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SAFO son bir saatte -%0,28 değişim gösterdi, 24 saatte +%3,83 ve son 7 günde +%5,79 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

SAFEONE CHAIN (SAFO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 33,04K$ 33,04K $ 33,04K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 252.996.184,0 252.996.184,0 252.996.184,0

Şu anki SAFEONE CHAIN piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SAFO arzı 0,00 olup, toplam arzı 252996184.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 33,04K.