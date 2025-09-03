SAFEONE CHAIN Fiyatı (SAFO)
-%0,28
+%3,83
+%5,79
+%5,79
SAFEONE CHAIN (SAFO) canlı fiyatı --. SAFO, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SAFO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, SAFO son bir saatte -%0,28 değişim gösterdi, 24 saatte +%3,83 ve son 7 günde +%5,79 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki SAFEONE CHAIN piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SAFO arzı 0,00 olup, toplam arzı 252996184.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 33,04K.
Gün içerisinde, SAFEONE CHAIN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, SAFEONE CHAIN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, SAFEONE CHAIN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, SAFEONE CHAIN / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%3,83
|30 Gün
|$ 0
|-%12,16
|60 Gün
|$ 0
|+%6,46
|90 Gün
|$ 0
|--
What is SafeOne Chain (SAFO)? Safeone Chain (SAFO) is rebranded and Migrated from Neorbit (NRB) and launch 17 Desember 2022. SafeOne Chain is an exceptional fast & low cost POS Blockchain, not the usual one but a vetted Blockchain with security tools against scam/rug of any kind. We will do state of the art vetting with our blockchain detectives as well as common business assurances with each project on our chain. For the eventual rest risk after vetting, we will offer different crypto insurance packages in the form of unique utility NFTs. Investment on SafeOne Chain is secure. How Many SAFO Are There in Circulation? 300.000.000 tokens created at Binance Smart Chain. (80 % are Liquidity, 10 % for Staking Rewards and the rest are Team Wallet) Who Are the Founders of SafeOne Chain? Mathias W. as DEV/CEO/Founder (Germany) Entrepreneur since 21 years, Crypto Lover since 2012, Crypto team up since 2019, First own crypto project in 2022, Hobbys: C++, Solidity, music and festivals Kelechi Great as CCO (Nigeria) Graduate business Management, Graduate electronics & communications engineering, Coding specialist C++, Phyton, Solidity Bintara Setyawan as CTO (Indonesia) Bachelor of Informatics Engineering, Analysis Contract Crypto Currency, Coding specialist SQL, C++, Python, Solidity, Operation System and Evaluation Manager, Electrical Engineering
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
SAFEONE CHAIN (SAFO) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? SAFEONE CHAIN (SAFO) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak SAFEONE CHAIN için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.
SAFEONE CHAIN fiyat tahminini hemen kontrol edin!
SAFEONE CHAIN (SAFO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SAFO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|09-02 19:30:00
|Sektör Haberleri
Linea Network DeFi TVL Son Bir Haftada %60,30 Artarak Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı
|09-01 20:12:00
|Sektör Haberleri
Veri: WLFI Küresel Vadeli İşlemler Açık Pozisyonları 900 Milyon Doları Aştı
|09-01 17:35:00
|Sektör Haberleri
Kripto Piyasası WLFI Listesinin Arifesinde Yaygın Düşüş Yaşıyor, Toplam Piyasa Değeri 3,8 Trilyon Dolar Aralığına Düşüyor
|09-01 16:14:00
|Sektör Haberleri
美國以太坊現貨ETF在8月份錄得38.7億美元流入
|09-01 12:12:00
|Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 3.825 trilyon dolara düştü, 24 saatlik düşüş oranı %1.5
|09-01 09:42:00
|Ekonomik Veriler
Federal Reserve'in Eylül ayında 25 baz puanlık faiz indirimi yapma olasılığı %87,4
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.