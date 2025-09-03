SAFO Hakkında Daha Fazla Bilgi

SAFEONE CHAIN Logosu

SAFEONE CHAIN Fiyatı (SAFO)

Listelenmedi

1 SAFO / USD Canlı Fiyatı:

$0,00013061
$0,00013061$0,00013061
+%3,801D
mexc
USD
SAFEONE CHAIN (SAFO) Canlı Fiyat Grafiği
SAFEONE CHAIN (SAFO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-%0,28

+%3,83

+%5,79

+%5,79

SAFEONE CHAIN (SAFO) canlı fiyatı --. SAFO, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SAFO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SAFO son bir saatte -%0,28 değişim gösterdi, 24 saatte +%3,83 ve son 7 günde +%5,79 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

SAFEONE CHAIN (SAFO) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 33,04K
$ 33,04K$ 33,04K

0,00
0,00 0,00

252.996.184,0
252.996.184,0 252.996.184,0

Şu anki SAFEONE CHAIN piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SAFO arzı 0,00 olup, toplam arzı 252996184.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 33,04K.

SAFEONE CHAIN (SAFO) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, SAFEONE CHAIN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, SAFEONE CHAIN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, SAFEONE CHAIN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, SAFEONE CHAIN / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%3,83
30 Gün$ 0-%12,16
60 Gün$ 0+%6,46
90 Gün$ 0--

SAFEONE CHAIN (SAFO) Nedir?

What is SafeOne Chain (SAFO)? Safeone Chain (SAFO) is rebranded and Migrated from Neorbit (NRB) and launch 17 Desember 2022. SafeOne Chain is an exceptional fast & low cost POS Blockchain, not the usual one but a vetted Blockchain with security tools against scam/rug of any kind. We will do state of the art vetting with our blockchain detectives as well as common business assurances with each project on our chain. For the eventual rest risk after vetting, we will offer different crypto insurance packages in the form of unique utility NFTs. Investment on SafeOne Chain is secure. How Many SAFO Are There in Circulation? 300.000.000 tokens created at Binance Smart Chain. (80 % are Liquidity, 10 % for Staking Rewards and the rest are Team Wallet) Who Are the Founders of SafeOne Chain? Mathias W. as DEV/CEO/Founder (Germany) Entrepreneur since 21 years, Crypto Lover since 2012, Crypto team up since 2019, First own crypto project in 2022, Hobbys: C++, Solidity, music and festivals Kelechi Great as CCO (Nigeria) Graduate business Management, Graduate electronics & communications engineering, Coding specialist C++, Phyton, Solidity Bintara Setyawan as CTO (Indonesia) Bachelor of Informatics Engineering, Analysis Contract Crypto Currency, Coding specialist SQL, C++, Python, Solidity, Operation System and Evaluation Manager, Electrical Engineering

SAFEONE CHAIN (SAFO) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

SAFEONE CHAIN Fiyat Tahmini (USD)

SAFEONE CHAIN (SAFO) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? SAFEONE CHAIN (SAFO) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak SAFEONE CHAIN için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

SAFEONE CHAIN fiyat tahminini hemen kontrol edin!

SAFO Varlığından Yerel Para Birimlerine

SAFEONE CHAIN (SAFO) Token Ekonomisi

SAFEONE CHAIN (SAFO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SAFO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: SAFEONE CHAIN (SAFO) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü SAFEONE CHAIN (SAFO) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı SAFO fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
SAFO / USD güncel fiyatı nedir?
SAFO / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
SAFEONE CHAIN varlığının piyasa değeri nedir?
SAFO piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki SAFO arzı nedir?
Dolaşımdaki SAFO arzı, 0,00 USD.
SAFO için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
SAFO, ATH fiyatı olan 0 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük SAFO fiyatı (ATL) nedir?
SAFO, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
SAFO işlem hacmi nedir?
SAFO için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
SAFO bu yıl daha da yükselir mi?
SAFO piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için SAFO fiyat tahminine göz atın.
Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.