LEGLD Hakkında Daha Fazla Bilgi

LEGLD Fiyat Bilgileri

LEGLD Whitepaper

LEGLD Resmi Websitesi

LEGLD Token Ekonomisi

LEGLD Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

SALSA Liquid MultiversX Logosu

SALSA Liquid MultiversX Fiyatı (LEGLD)

Listelenmedi

SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) Canlı Fiyat Grafiği

$19,16
$19,16$19,16
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) Fiyatı

SALSA Liquid MultiversX (LEGLD), şu anda 19,15 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. LEGLD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

SALSA Liquid MultiversX Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,07
SALSA Liquid MultiversX 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki LEGLD / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, LEGLD fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, SALSA Liquid MultiversX / USD fiyat değişimi, $ +0,01280423.
Son 30 gün içerisinde, SALSA Liquid MultiversX / USD fiyat değişimi, $ +1,7779491950.
Son 60 gün içerisinde, SALSA Liquid MultiversX / USD fiyat değişimi, $ +1,5418028850.
Son 90 gün içerisinde, SALSA Liquid MultiversX / USD fiyat değişimi, $ -2,69970780050153.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,01280423+%0,07
30 Gün$ +1,7779491950+%9,28
60 Gün$ +1,5418028850+%8,05
90 Gün$ -2,69970780050153-%12,35

SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) Fiyat Analizi

En güncel SALSA Liquid MultiversX fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 18,41
$ 18,41$ 18,41

$ 19,29
$ 19,29$ 19,29

$ 92,14
$ 92,14$ 92,14

+%0,36

+%0,07

+%12,29

SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) Nedir?

This is the Liquid EGLD token of SALSA - Staking Agency Liquid Staking Algorithm.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) Token Ekonomisi

SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LEGLD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: SALSA Liquid MultiversX (LEGLD) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

LEGLD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 LEGLD / VND
503.932,25
1 LEGLD / AUD
A$29,2995
1 LEGLD / GBP
14,171
1 LEGLD / EUR
16,2775
1 LEGLD / USD
$19,15
1 LEGLD / MYR
RM81,0045
1 LEGLD / TRY
780,3625
1 LEGLD / JPY
¥2.815,05
1 LEGLD / ARS
ARS$25.397,6875
1 LEGLD / RUB
1.524,1485
1 LEGLD / INR
1.676,774
1 LEGLD / IDR
Rp308.870,9245
1 LEGLD / KRW
26.597,052
1 LEGLD / PHP
1.091,3585
1 LEGLD / EGP
￡E.929,3495
1 LEGLD / BRL
R$103,9845
1 LEGLD / CAD
C$26,2355
1 LEGLD / BDT
2.323,661
1 LEGLD / NGN
29.326,1185
1 LEGLD / UAH
791,278
1 LEGLD / VES
Bs2.489,5
1 LEGLD / CLP
$18.498,9
1 LEGLD / PKR
Rs5.427,876
1 LEGLD / KZT
10.334,489
1 LEGLD / THB
฿618,545
1 LEGLD / TWD
NT$572,0105
1 LEGLD / AED
د.إ70,2805
1 LEGLD / CHF
Fr15,32
1 LEGLD / HKD
HK$150,136
1 LEGLD / MAD
.د.م173,116
1 LEGLD / MXN
$355,6155
1 LEGLD / PLN
69,5145
1 LEGLD / RON
лв83,111
1 LEGLD / SEK
kr182,691
1 LEGLD / BGN
лв31,9805
1 LEGLD / HUF
Ft6.487,0625
1 LEGLD / CZK
400,618
1 LEGLD / KWD
د.ك5,84075
1 LEGLD / ILS
65,493