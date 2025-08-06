Sapiens AI (SPN) Nedir?

Sapiens is revolutionizing the way businesses connect, grow, and thrive in Web3 through a data-driven, community-powered ecosystem. By combining LLM technology with tokenized incentives, we make sales intelligence smarter, faster, and more reliable. Searchable Contact Engine Discover meaningful Web3 contacts with our LLM-powered interface, delivering accurate insights in real-time. Tokenized Ecosystem SPN tokens power the platform, incentivizing users to contribute, validate, and grow the network. Automated Sales Outreach Leverage AI-driven automation to connect with the right contacts, tailored to your company’s information and specific needs, ensuring targeted, efficient outreach that delivers results.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Sapiens AI (SPN) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Sapiens AI (SPN) Token Ekonomisi

Sapiens AI (SPN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SPN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!