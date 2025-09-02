SATUNIBTC Hakkında Daha Fazla Bilgi

SatLayer Restaked uniBTC Logosu

SatLayer Restaked uniBTC Fiyatı (SATUNIBTC)

Listelenmedi

1 SATUNIBTC / USD Canlı Fiyatı:

$106.569
$106.569$106.569
%0,001D
mexc
USD
SatLayer Restaked uniBTC (SATUNIBTC) Canlı Fiyat Grafiği
SatLayer Restaked uniBTC (SATUNIBTC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 113.897
$ 113.897$ 113.897

$ 75.709
$ 75.709$ 75.709

--

--

-%5,71

-%5,71

SatLayer Restaked uniBTC (SATUNIBTC) canlı fiyatı $106.569. SATUNIBTC, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SATUNIBTC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 113.897, en düşük fiyatı ise $ 75.709 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SATUNIBTC son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde -%5,71 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

SatLayer Restaked uniBTC (SATUNIBTC) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 133,18M
$ 133,18M$ 133,18M

0,00
0,00 0,00

1.249,74
1.249,74 1.249,74

Şu anki SatLayer Restaked uniBTC piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SATUNIBTC arzı 0,00 olup, toplam arzı 1249.74. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 133,18M.

SatLayer Restaked uniBTC (SATUNIBTC) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, SatLayer Restaked uniBTC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, SatLayer Restaked uniBTC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, SatLayer Restaked uniBTC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, SatLayer Restaked uniBTC / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

SatLayer Restaked uniBTC (SATUNIBTC) Nedir?

SatLayer is a modular security protocol designed to extend Bitcoin’s security to broader blockchain ecosystems. It enables users to restake Bitcoin liquid staking tokens (LSTs) to secure decentralized applications and infrastructure, referred to as Bitcoin Validated Services (BVS). Through this mechanism, SatLayer facilitates Bitcoin-based shared security for Layer 1 and Layer 2 networks, while allowing participants to earn additional yield on their restaked Bitcoin assets. The protocol supports a decentralized operator marketplace and includes slashing mechanisms to maintain accountability and network safety.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

SatLayer Restaked uniBTC (SATUNIBTC) Kaynağı

Resmi Websitesi

SatLayer Restaked uniBTC Fiyat Tahmini (USD)

SatLayer Restaked uniBTC (SATUNIBTC) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? SatLayer Restaked uniBTC (SATUNIBTC) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak SatLayer Restaked uniBTC için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

SatLayer Restaked uniBTC fiyat tahminini hemen kontrol edin!

SATUNIBTC Varlığından Yerel Para Birimlerine

SatLayer Restaked uniBTC (SATUNIBTC) Token Ekonomisi

SatLayer Restaked uniBTC (SATUNIBTC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SATUNIBTC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: SatLayer Restaked uniBTC (SATUNIBTC) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü SatLayer Restaked uniBTC (SATUNIBTC) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı SATUNIBTC fiyatı, 106.569 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
SATUNIBTC / USD güncel fiyatı nedir?
SATUNIBTC / USD güncel fiyatı $ 106.569. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
SatLayer Restaked uniBTC varlığının piyasa değeri nedir?
SATUNIBTC piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki SATUNIBTC arzı nedir?
Dolaşımdaki SATUNIBTC arzı, 0,00 USD.
SATUNIBTC için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
SATUNIBTC, ATH fiyatı olan 113.897 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük SATUNIBTC fiyatı (ATL) nedir?
SATUNIBTC, ATL fiyatı olan 75.709 USD değerine düştü.
SATUNIBTC işlem hacmi nedir?
SATUNIBTC için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
SATUNIBTC bu yıl daha da yükselir mi?
SATUNIBTC piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için SATUNIBTC fiyat tahminine göz atın.
Sorumluluk Reddi

