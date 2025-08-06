SCALES (SCALES) Nedir?

SCALES protect Solana users against wallet drains and scams through education and a unique token utility -- any drained SCALES can be claimed back from the DAO in a 1:1 ratio -- powered by unique DAO mechanics.

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SCALES (SCALES) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

SCALES (SCALES) Token Ekonomisi

SCALES (SCALES) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SCALES tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!