Scarab Tools Fiyatı (DUNG)
Scarab Tools (DUNG), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0.00 USD piyasa değerine sahiptir. DUNG / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki DUNG / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, DUNG fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Scarab Tools / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Scarab Tools / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Scarab Tools / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Scarab Tools / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|+19.72%
|60 Gün
|$ 0
|+9.32%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Scarab Tools fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
--
-1.01%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Scarab Tools is a comprehensive crypto project that aims to provide DUNG holders with a range of valuable tools and features to navigate the world of trading cryptocurrencies effectively. With a focus on sniping new token listings on Ethereum (with multi-chain support in development), as well as building innovative portfolio management capabilities, Scarab Tools offers a wide array of functionalities to enhance users' trading experience. Scarab was launched by a full-time trader and degen who sniped new Uniswap launches starting in mid-2020. In January 2023 we started development of what turned into Scarab by building a bot that snipes liquidity adds on block 0 as well as allows for manual buys of existing tokens all using multiple private RPCs. Since then we've also added a feed of new tokens and a contract simulator that checks honeypot status and taxes. Our goal is to make a fully functioning portfolio manager for shitcoins (or, dung). In the coming months you’ll be able to see all your positions including real-time pricing, volume, liquidity, charts, etc. Next to all that info you’ll be able to buy/sell any of those positions immediately. Options will be a % of your bag or just dump it all.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Scarab Tools (DUNG) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DUNG tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 DUNG / VND
₫--
|1 DUNG / AUD
A$--
|1 DUNG / GBP
￡--
|1 DUNG / EUR
€--
|1 DUNG / USD
$--
|1 DUNG / MYR
RM--
|1 DUNG / TRY
₺--
|1 DUNG / JPY
¥--
|1 DUNG / ARS
ARS$--
|1 DUNG / RUB
₽--
|1 DUNG / INR
₹--
|1 DUNG / IDR
Rp--
|1 DUNG / KRW
₩--
|1 DUNG / PHP
₱--
|1 DUNG / EGP
￡E.--
|1 DUNG / BRL
R$--
|1 DUNG / CAD
C$--
|1 DUNG / BDT
৳--
|1 DUNG / NGN
₦--
|1 DUNG / UAH
₴--
|1 DUNG / VES
Bs--
|1 DUNG / CLP
$--
|1 DUNG / PKR
Rs--
|1 DUNG / KZT
₸--
|1 DUNG / THB
฿--
|1 DUNG / TWD
NT$--
|1 DUNG / AED
د.إ--
|1 DUNG / CHF
Fr--
|1 DUNG / HKD
HK$--
|1 DUNG / MAD
.د.م--
|1 DUNG / MXN
$--
|1 DUNG / PLN
zł--
|1 DUNG / RON
лв--
|1 DUNG / SEK
kr--
|1 DUNG / BGN
лв--
|1 DUNG / HUF
Ft--
|1 DUNG / CZK
Kč--
|1 DUNG / KWD
د.ك--
|1 DUNG / ILS
₪--