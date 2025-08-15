SecondBTC (SBTC) Nedir?

Secondbtc has unveiled an innovative approach to #cryptocurrency exchanges by releasing its official token on pump.fun and empowering the community. Launching a token on the pump.fun memecoin platform sets this project apart, as no cryptocurrency exchange has launched their exchange token on a platform like pump.fun that allows users to purchase any quantity of supply. Secondbtc allocated 97% of its total supply to the public.

SecondBTC (SBTC) Kaynağı Resmi Websitesi

SecondBTC (SBTC) Token Ekonomisi

SecondBTC (SBTC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SBTC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!