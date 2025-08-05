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Sentinel Chain Fiyatı (SENC)

Listelenmedi

Sentinel Chain (SENC) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00027908
$0,00027908$0,00027908
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Sentinel Chain (SENC) Fiyatı

Sentinel Chain (SENC), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 86,26K USD piyasa değerine sahiptir. SENC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Sentinel Chain Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,04
Sentinel Chain 24 saatlik fiyat değişimi
309,09M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Sentinel Chain (SENC) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Sentinel Chain / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Sentinel Chain / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Sentinel Chain / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Sentinel Chain / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%0,04
30 Gün$ 0-%15,42
60 Gün$ 0-%18,38
90 Gün$ 0--

Sentinel Chain (SENC) Fiyat Analizi

En güncel Sentinel Chain fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,22051
$ 0,22051$ 0,22051

-%0,01

-%0,04

-%3,86

Sentinel Chain (SENC) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 86,26K
$ 86,26K$ 86,26K

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309,09M
309,09M 309,09M

Sentinel Chain (SENC) Nedir?

The Sentinel Chain is a B2B marketplace specifically designed to provide affordable and secure financial services to the unbanked. Sentinel Chain aims to solve the following 1. Insurance 2. Loans 3. Collateral 4. Crowdfunding 5. Community Projects 6. E-Payments The project sees 2 major investors namely Fenbushi Capital and iGlobe Partners. There are also partnerships formed with Maybank, Medishares, Crowdo, and Vechain.

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Sentinel Chain (SENC) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Sentinel Chain (SENC) Token Ekonomisi

Sentinel Chain (SENC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SENC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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SENC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SENC / VND
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1 SENC / AUD
A$--
1 SENC / GBP
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1 SENC / EUR
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1 SENC / USD
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1 SENC / MYR
RM--
1 SENC / TRY
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1 SENC / JPY
¥--
1 SENC / ARS
ARS$--
1 SENC / RUB
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1 SENC / INR
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1 SENC / IDR
Rp--
1 SENC / KRW
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1 SENC / PHP
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1 SENC / EGP
￡E.--
1 SENC / BRL
R$--
1 SENC / CAD
C$--
1 SENC / BDT
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1 SENC / NGN
--
1 SENC / UAH
--
1 SENC / VES
Bs--
1 SENC / CLP
$--
1 SENC / PKR
Rs--
1 SENC / KZT
--
1 SENC / THB
฿--
1 SENC / TWD
NT$--
1 SENC / AED
د.إ--
1 SENC / CHF
Fr--
1 SENC / HKD
HK$--
1 SENC / MAD
.د.م--
1 SENC / MXN
$--
1 SENC / PLN
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1 SENC / RON
лв--
1 SENC / SEK
kr--
1 SENC / BGN
лв--
1 SENC / HUF
Ft--
1 SENC / CZK
--
1 SENC / KWD
د.ك--
1 SENC / ILS
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