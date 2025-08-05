Sentinel Chain (SENC) Nedir?

The Sentinel Chain is a B2B marketplace specifically designed to provide affordable and secure financial services to the unbanked. Sentinel Chain aims to solve the following 1. Insurance 2. Loans 3. Collateral 4. Crowdfunding 5. Community Projects 6. E-Payments The project sees 2 major investors namely Fenbushi Capital and iGlobe Partners. There are also partnerships formed with Maybank, Medishares, Crowdo, and Vechain.

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Sentinel Chain (SENC) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Sentinel Chain (SENC) Token Ekonomisi

Sentinel Chain (SENC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SENC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!