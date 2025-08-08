ShadowSwap Token (SHDW) Nedir?

ShadowSwap is a one-stop decentralized trading protocol which utilizes the security, scalability, and decentralization of the Core blockchain, creating an open and safe marketplace for traders, liquidity providers, and developers.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

ShadowSwap Token (SHDW) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

ShadowSwap Token (SHDW) Token Ekonomisi

ShadowSwap Token (SHDW) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SHDW tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!