ShareToken (SHR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,098334$ 0,098334 $ 0,098334 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%6,10 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%1,98 Fiyat Değişimi (7 G) -%25,82 Fiyat Değişimi (7 G) -%25,82

ShareToken (SHR) canlı fiyatı --. SHR, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SHR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,098334, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SHR son bir saatte +%6,10 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,98 ve son 7 günde -%25,82 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

ShareToken (SHR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,11M$ 2,11M $ 2,11M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,91M$ 3,91M $ 3,91M Dolaşım Arzı 3,57B 3,57B 3,57B Toplam Arz 6.631.168.865,240001 6.631.168.865,240001 6.631.168.865,240001

Şu anki ShareToken piyasa değeri $ 2,11M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SHR arzı 3,57B olup, toplam arzı 6631168865.240001. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,91M.