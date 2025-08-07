Shine Chain (SC20) Nedir?

Native cryptocurrency of the Shine Chain network, used to pay network fees, open a liquidity pool on Shine Swap, make purchases on Shine Launchpad, gamefi cryptocurrency.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Shine Chain (SC20) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Shine Chain (SC20) Token Ekonomisi

Shine Chain (SC20) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SC20 tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!