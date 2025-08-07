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Shisha Coin Fiyatı (SHISHA)

Listelenmedi

Shisha Coin (SHISHA) Canlı Fiyat Grafiği

$0,932316
$0,932316$0,932316
-%1,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Shisha Coin (SHISHA) Fiyatı

Shisha Coin (SHISHA), şu anda 0,932282 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. SHISHA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Shisha Coin Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%1,96
Shisha Coin 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Shisha Coin (SHISHA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Shisha Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,0187211678835046.
Son 30 gün içerisinde, Shisha Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,0223558426.
Son 60 gün içerisinde, Shisha Coin / USD fiyat değişimi, $ +0,0770307325.
Son 90 gün içerisinde, Shisha Coin / USD fiyat değişimi, $ +0,2106247555029813.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0187211678835046-%1,96
30 Gün$ -0,0223558426-%2,39
60 Gün$ +0,0770307325+%8,26
90 Gün$ +0,2106247555029813+%29,19

Shisha Coin (SHISHA) Fiyat Analizi

En güncel Shisha Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,931938
$ 0,931938$ 0,931938

$ 0,952034
$ 0,952034$ 0,952034

$ 1,47
$ 1,47$ 1,47

-%0,05

-%1,96

-%1,99

Shisha Coin (SHISHA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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Shisha Coin (SHISHA) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Shisha Coin (SHISHA) Token Ekonomisi

Shisha Coin (SHISHA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SHISHA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

SHISHA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SHISHA / VND
24.533,00083
1 SHISHA / AUD
A$1,42639146
1 SHISHA / GBP
0,68988868
1 SHISHA / EUR
0,7924397
1 SHISHA / USD
$0,932282
1 SHISHA / MYR
RM3,93423004
1 SHISHA / TRY
37,8972633
1 SHISHA / JPY
¥137,045454
1 SHISHA / ARS
ARS$1.243,03955906
1 SHISHA / RUB
74,58256
1 SHISHA / INR
81,77977704
1 SHISHA / IDR
Rp15.283,30903008
1 SHISHA / KRW
1.291,24786128
1 SHISHA / PHP
53,41043578
1 SHISHA / EGP
￡E.45,1690629
1 SHISHA / BRL
R$5,09025972
1 SHISHA / CAD
C$1,27722634
1 SHISHA / BDT
113,44939658
1 SHISHA / NGN
1.425,5057921
1 SHISHA / UAH
38,7829312
1 SHISHA / VES
Bs117,467532
1 SHISHA / CLP
$908,97495
1 SHISHA / PKR
Rs263,42560192
1 SHISHA / KZT
500,95240988
1 SHISHA / THB
฿30,14999988
1 SHISHA / TWD
NT$27,88455462
1 SHISHA / AED
د.إ3,42147494
1 SHISHA / CHF
Fr0,7458256
1 SHISHA / HKD
HK$7,30909088
1 SHISHA / MAD
.د.م8,46512056
1 SHISHA / MXN
$17,35909084
1 SHISHA / PLN
3,41215212
1 SHISHA / RON
лв4,0554267
1 SHISHA / SEK
kr8,95923002
1 SHISHA / BGN
лв1,56623376
1 SHISHA / HUF
Ft318,50482248
1 SHISHA / CZK
19,65250456
1 SHISHA / KWD
د.ك0,28434601
1 SHISHA / ILS
3,18840444